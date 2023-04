केजरीवाल ने 9 घंटे किया CBI के सवालों का सामना, बोले- हम कट्टर ईमानदार आदमी हैं..

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोग इनसे अब सवाल पूछते हैं, आम आदमी पूरे देश में बढ़ रही है, अब नहीं रूकेगी. सीबीआई ने 2020 से लेकर अभी तक तकरीबन 56 सवाल पूछे. शुरुआत से लेकर अब तक. मेरा मानना है कि ये पूरा केस फर्जी है, उनके पास कुछ नहीं है. कोई सबूत नहीं है. सोमवार को सदन होगा, जरूर होगा, सदन तो ऐसे ही बुलाते हैं. इसलिए मैं चाहता हूं कि LG साहब थोड़ा सा संविधान पढ़ लें कोई ऐसा सलाहकार रख लें जो कानून और संविधान की जानकारी रखता हो.

इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता सीबीआई के इस कदम के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं. सीबीआई दफ्तर पर प्रदर्शन कर रहे राघव चड्ढा, संजय सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया. हिरासत में लिए जाने के कुछ घंटों बाद सभी आप नेताओं को छोड़ दिया गया.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी और कैलाश गहलोत और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक, राघव चड्ढा और संजय सिंह सहित पार्टी के शीर्ष नेता संघीय एजेंसी के मुख्यालय के पास एकत्र हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए. 'आप' दिल्ली के संयोजक गोपाल राय ने दावा किया कि लगभग 1,500 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और मुख्यमंत्री को सीबीआई के समन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में कई विधायकों और पार्षदों को "गिरफ्तार" किया है.

#WATCH | Aam Aadmi Party leaders including Raghav Chadha, Sanjay Singh and others detained by Delhi Police for protesting near CBI office in Delhi.

Delhi CM and AAP national convenor Arvind Kejriwal is currently being questioned by CBI in connection with liquor scam case. pic.twitter.com/MPVRczIfa8

