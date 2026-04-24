AAP में बड़ी फूट! राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ी, हरभजन समेत दो तिहाई सांसद BJP में जाएंगे

Raghav Chadha with 2/3 MP's Resigns AAP: आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के राज्य सभा सांसद राघव चड्ढा ने छह अन्य सांसदों के साथ आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़ने का ऐलान किया है. इस तरह से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है. आप संसदीय दल में फूट पड़ गई है. आम आदमी पार्टी के तीन नेताओं राघव चड्ढा, संदीप पाठक ने सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी आलाकमान पर गंभीर आरोप लगाए हैं. राघव चड्ढा ने कहा, 'मैं सही आदमी, लेकिन गलत पार्टी में था.'

आप के संसदीय दल में फूट

राघव चड्ढा ने कहा, 'मैं सही आदमी हूं, लेकिन गलत पार्टी में था. इसलिए मैंने आज से अपने रास्ते अलग कर लिए हैं. राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं. हमने सोचा नहीं था कि ऐसी हालत होगी. आम आदमी पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक गई है. आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने आप छोड़ने का ऐलान किया है. हम सब बीजेपी में शामिल होंगे. तीन हम यहां बैठे हैं, बाकी सांसद हमारे साथ हैं. हमने पूरी प्रक्रिया माननीय अध्यक्ष को दे दी है. जो भी पेपर देने थे, वह सब जमा कर चुके हैं.

आम आदमी पार्टी के दो-तिहाई सांसदों ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी में शामिल

राघव चड्ढा ने कहा, 'स्वाति मालीवाल हमारे साथ हैं. सात सांसदों ने पत्र पर साइन कर दिए हैं, हम बीजेपी में विलय करने जा रहे हैं. हमने राज्यसभा सचिवालय को सूचित कर दिया है. मुझसे बेहतर आम आदमी पार्टी को कोई नहीं जानता. मुझे जनता के मुद्दे उठाने से रोका गया. मैं आज से अपने रास्ते अलग कर रहा हूं, मेरा मकसद सिर्फ देश के लिए काम करना था. आप ने मेरी आवाज बंद की, जिसके बाद मुझे ये फैसला लेना पड़ा.'

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'मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि उनके गलत कामों के साथ नहीं था'

इस तरह राघव चड्ढा ने दावा किया, 'आम आदमी पार्टी के 2 तिहाई सासंद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं. मैंने आम आदमी पार्टी को खून-पसीने से सींची. अब मैं ऐलान कर रहा हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर हो रहा हूं. मैं इस पार्टी का फाउंडिंग मेंबर था. मुझसे ज्यादा इस पार्टी को शायद कोई जानता होगा. अब आम आदमी पुरानी पार्टी नहीं रही है. मैंने एक साल से पार्टी की गतिविधि से दूर था क्योंकि मैं उनके गुनाहों के साथ नहीं था. मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि उनके गलत कामों के साथ नहीं था.'

मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं: राघव चड्ढा

राघव चड्ढा ने ये भी कहा, 'परिस्थितियां ऐसी है कि अब मैं आम आदमी पार्टी के साथ नहीं रह सकता मेरा किसी से बैर नहीं है. मैं आज अरविंद केजरीवाल को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे राजनीति में आने का मौका दिया. लेकिन ईश्वर साक्षी है, उन्होंने जितना मौका दिया, मैंने उससे ज्यादा बढ़कर आगे काम किया. मेरा रास्ता आज से अलग है. मैं अपने पंजाब के अपने सभी वालंटियर्स और सभी लोगों को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया. जिनके साथ भी मैं काम किया, सबका आभार जताता हूं.

'थोड़ी देर में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलेंगे'

राघव चड्ढा ने आगे कहा, 'जो पार्टी करप्शन हटाने के नाम पर बनी वो कंप्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में है. मैं राघव चड्ढा, राजीव पाठक, संदीप मित्तल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, स्वाती मालिवाल और विक्रम साहनी भी बीजेपी में शामिल होंगे.' ये सभी थोड़ी देर में नितिन नवीन से मिलेंगे.

ऑपरेशन लोटस राजनीति का घटिया खेल: आम आदमी पार्टी

आम आदमी पार्टी ने कहा, 'इन सांसदों ने पंजाब से गद्दारी की है. बीजेपी घटिया राजनीति कर रही है. मान सरकार को रोकने की कोशिश हो रही है, ये बीजेपी का घटिया खेल हैं, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के सांसद तोड़े हैं. जनता इसे देख रही है.'

भगवंत मान ने सुरक्षा हटाई तो केंद्र सरकार ने दी थी सिक्योरिटी

हाल ही में पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने राघव चड्डा की सिक्योरिटी को वापस ले लिया था. जिसके बाद केंद्र सरकार ने राघव चड्ढा को जेड सिक्योरिटी कवर दिया था. अब दिल्ली और पंजाब में राघव चड्ढा को Z सिक्योरिटी कवर मिलेगा, वहीं बाकी जगहों के लिए Y प्लस सिक्योरिटी रहेगी. सूत्रों के मुताबिक, आईबी की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने ये फैसला लिया था.