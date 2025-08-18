Raghuji Bhosale: आज मुंबई आएगी रघुजी भोसले की की ऐतिहासिक तलवार, सीएम फडणवीस करेंगे स्वागत

Raghuji Bhosale: आज मुंबई में इतिहास का एक खास पल देखने को मिलेगा. रघुजी भोसले की ऐतिहासिक तलवार शहर में लाई जा रही है. इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद मौजूद रहेंगे और इस तलवार का स्वागत करेंगे. रघुजी भोसले मराठा साम्राज्य के बड़े योद्धा और नेता माने जाते थे. उनकी तलवार वीरता और पराक्रम की पहचान है. इस तलवार के आने से मुंबई में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक माहौल देखने को मिलेगा. लोगों में भी इसे देखने को लेकर उत्साह है. माना जा रहा है कि यह तलवार आने वाली पीढ़ियों को मराठा गौरव और वीरता की याद दिलाती रहेगी.

आज शाम होगा भव्य अनावरण

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आज यानी सोमवार शाम को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस तलवार का अनावरण करेंगे. इस खास मौके पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी मौजूद रहेंगे. सेना साहेब सुब्हा पराक्रम दर्शन' नामक इस समारोह का आयोजन सांस्कृतिक कार्य विभाग, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग तथा पी.एल. देशपांडे कला अकादमी ने किया है. इस कार्यक्रम में रघुजी भोसले के वंशज श्रीमंत मुदोजी राजे भोसले भी शामिल होंगे.

तलवार की खासियत और ऐतिहासिक महत्व

यह तलवार कई मायनों में खास है. ज्यादातर मराठा हथियारों पर सजावट या शिलालेख नहीं मिलते, लेकिन इस तलवार पर बारीक नक्काशी और मालिक का नाम दर्ज है. इसकी यूरोप में बनी ब्लेड उस दौर के अंतरराष्ट्रीय हथियार व्यापार की गवाही देती है. महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में एक नीलामी में इस तलवार को खरीदा और इसे वापस देश लाया गया. यह तलवार न केवल मराठा शौर्य का प्रतीक है बल्कि उस दौर की कलात्मकता और वैभव को भी दर्शाती है.

प्रदर्शनी में दिखेगी धरोहर

तलवार को जनता के दर्शन के लिए भी रखा जाएगा. 19 अगस्त से 25 अगस्त 2025 तक पी.एल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, प्रभादेवी में सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक प्रदर्शनी का आयोजन होगा. इस प्रदर्शनी में रघुजी भोसले की तलवार के साथ 12 ऐतिहासिक किलों से जुड़ी जानकारियां भी दिखाई जाएंगी. यह प्रदर्शनी सभी के लिए नि:शुल्क होगी. गौरतलब है कि रघुजी भोसले प्रथम (1695-1755) नागपुर भोसले वंश के संस्थापक और छत्रपति शाहू महाराज के दौर के बहादुर सेनापति थे. उनका साम्राज्य लौह और तांबे के भंडारों के लिए प्रसिद्ध था, जिनसे हथियार और औजार बनाए जाते थे. उनकी यह तलवार मराठा इतिहास और शौर्य की जीवंत मिसाल मानी जाती है.