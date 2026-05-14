22 साल, 54 विदेश यात्राएं और एक बड़ा सवाल! संबित पात्रा ने राहुल गांधी से मांगा पाई-पाई का हिसाब

Sambit Patra On Rahul Gandhi Trip: दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा नेता संबित पात्रा ने दावा किया कि राहुल गांधी ने पिछले 22 वर्षों में 54 विदेश यात्राएं कीं. उन्होंने कहा कि इन यात्राओं के सार्वजनिक रिकॉर्ड मौजूद हैं, लेकिन उनकी फंडिंग को लेकर पारदर्शिता नहीं है. BJP ने इन दौरों के खर्च और उद्देश्य पर सवाल उठाए हैं.
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Rahul Gandhi Foreign Trips: दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा नेता संबित पात्रा (Sambit Patra) ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की विदेश यात्राओं को लेकर कई सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी पिछले 22 वर्षों से किसी न किसी निर्वाचित पद पर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने कई देशों की दर्जनों यात्राएं की हैं.
संबित पात्रा ने कहा कि सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी के अनुसार राहुल गांधी ने इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, वियतनाम, सिंगापुर, बहरीन, मालदीव, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों की कुल 54 विदेश यात्राएं की हैं. उन्होंने दावा किया कि इन यात्राओं से जुड़े कई रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, जिनमें प्रेस कार्यक्रम, होस्ट पेज, संसदीय अनुपस्थिति रिकॉर्ड और फोटो सबूत शामिल हैं.
BJP सांसद ने कहा कि उनका मुख्य सवाल इन यात्राओं की फंडिंग को लेकर है. संबित पात्रा के मुताबिक, यात्राएं सार्वजनिक थीं, लेकिन इनके पीछे का वित्तीय स्रोत सार्वजनिक नहीं है. उन्होंने कहा कि देश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि इन विदेश दौरों का खर्च किसने उठाया और इन यात्राओं का उद्देश्य क्या था.
संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं और उनकी फंडिंग को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए दावा किया कि साल 2004 से 2026 के बीच राहुल गांधी ने 54 निजी विदेश यात्राएं कीं, जिन पर कथित तौर पर लगभग 60 करोड़ रुपये खर्च हुए. उन्होंने कहा कि इस आंकड़े में आधिकारिक सरकारी या संसदीय यात्राएं शामिल नहीं हैं.
BJP सांसद ने कहा कि असेसमेंट वर्ष 2013-14 से 2022-23 तक के फॉर्म-26 हलफनामों में राहुल गांधी द्वारा घोषित कुल आय लगभग 11 करोड़ रुपये बताई गई है. पात्रा ने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि घोषित आय 11 करोड़ रुपये थी, तो विदेश यात्राओं पर कथित 60 करोड़ रुपये का खर्च कहां से आया.
#WATCH | Delhi: BJP MP Sambit Patra says, "LoP Rahul Gandhi has been in an elected position for nearly 22 years. In these years, he has travelled abroad multiple times. Officially, the declared foreign trips amount to 54... These tours are public, but their funding is not… pic.twitter.com/MphVUL1e6H
— ANI (@ANI) May 14, 2026
उन्होंने कहा कि जनता को इस फंडिंग के स्रोत के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए. BJP ने इस मुद्दे को पारदर्शिता और जवाबदेही से जोड़ते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है. वहीं, कांग्रेस की ओर से फिलहाल इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
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