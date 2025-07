ऑपरेशन सिंदूर: संसद में मचा है संग्राम, उधर राहुल गांधी ने बिना हल्ला मचाए 22 बच्चों को 'गोद' लिया

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के 22 बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च उठाने का निर्णय लिया है. यह पहल उन बच्चों के लिए की है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद नियंत्रण रेखा (LoC) के पास पाकिस्तानी गोलाबारी में अपने माता-पिता को खो दिया है या अत्यंत गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते हैं. पुंछ दौरे के दौरान राहुल गांधी ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात भी की थी.

उन्होंने बच्चों की कठिन परिस्थितियों को देखकर पार्टी पदाधिकारियों को ऐसे छात्रों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए थे, जिनकी पढ़ाई आर्थिक संकट के कारण रुक सकती है. आज सोशल मीडिया पर उस समय का वीडियो भी शेयर किया जा रहा है जब राहुल गांधी पाकिस्तानी हमले के बाद पुंछ गए थे और स्कूली अनाथ बच्चों से मिले थे.

Heartwarming gestures by LoP Rahul Gandhi Ji

When the PM Modi has refused to meet the families of victims of poonch, RaGa has adopted 22 kids who lost their parents in Pakistani shelling.

Now, RG will take care of their educational expenditure. pic.twitter.com/4r8np2IHt3

— Venisha G Kiba (@KibaVenisha) July 29, 2025