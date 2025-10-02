Advertisement
अगर आप सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं तो राहुल गांधी की ये सलाह आपके लिए, BJP ने ऐसे ले ली चुटकी

Rahul Gandhi: राहुल गांधी ने कोलंबिया में कहा कि सोशल मीडिया एक अस्थायी चीज है और इस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि लोगों को ऐसे लचीले कौशल विकसित करने चाहिए जिन पर वे भरोसा कर सकें. राहुल गांधी ने कहा कि आपका कौशल जितना अनोखा होगा, उतना ही बेहतर होगा. भाजपा नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी की सोशल मीडिया पर मौजूदगी बेमानी है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 02, 2025, 07:44 PM IST
Rahul Gandhi Advice To Social Media Influencers: कोलंबिया के ईआईए विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया को लेकर एक बनाय दिया है. लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने कहा कि मेरा निजी विचार है कि आप आनंद लें, लेकिन कृपया, इस पर निर्भर न रहें. यह एक अस्थायी चीज है. ये चीजें गायब हो जाएंगी. सुनिश्चित करें कि आप ऐसे लचीले कौशल को विकसित करें जिन पर आप भरोसा कर सकें. आपका कौशल जितना अनोखा होगा, उतना ही बेहतर होगा. इस दौरान राहुल गांधी ने नवाचार, युवा सशक्तिकरण और तेजी से बदलते तकनीकी बदलावों के साथ तालमेल बैठाने में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा की. उन्होंने शिक्षा, कौशल विकास और दूरदर्शी नीतियों पर अधिक ध्यान देने का आग्रह किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारत की अगली पीढ़ी भविष्य के अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार हो. 

 

 

इस बीच, भाजपा के राष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभारी अमित मालवीय ने राहुल के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी एक बात में सही हैं. उनकी सोशल मीडिया पर मौजूदगी बेमानी है. असली समस्या और भी गहरी है. 

 

 

 अमित मालवीय ने कहा कि चीखती-चिल्लाती जेन जी अपनी नौकरी बचाने के लिए फॉलोअर्स और व्यूज बढ़ाती है जिससे राहुल गांधी को अपार लोकप्रियता का भ्रम होता है. लेकिन हर बार चुनाव नतीजे घोषित होते ही यह बुलबुला फूट जाता है.

Shashank Shekhar Mishra

