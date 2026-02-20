'आप चाइनीज से पूछिए...', वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली अब मर्डर मिस्ट्री

Advertisement
पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की एक किताब छपी नहीं लेकिन उस पर राजनीतिक बवाल बहुत हो चुका है. अब एक इंटरव्यू में उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं. साथ ही बोले कि मैंने नई किताब लिखी है, अब उसका अगला पार्ट लिख रहा हूं. जनरल नरवणे का नॉवेल The Cantonment Conspiracy मार्च 2025 में रिलीज हुआ था. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Feb 20, 2026, 07:59 AM IST
पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की एक किताब छपी नहीं लेकिन पिछले दिनों इतना हंगामा हुआ कि संसद का सत्र ठीक से नहीं चल सका. अब उन्होंने नई किताब लिखी है. कुछ घंटे पहले एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आपने पहले कहा था कि एक इंच जमीन भी चीन के कब्जे में नहीं गई है? क्या आप उस बयान पर कायम हैं तो जनरल नरवणे ने कहा कि मुझे लगता है कि आपको रिवर्स क्वेश्चन चाइनीज से पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने किसी भारतीय जमीन पर कब्जा किया है? जो जवाब मिलेगा, वो उन सभी को संतुष्ट कर देगा जो इस मैटर पर संदेह कर रहे हैं. 

आगे उनसे पूछा गया कि एक आर्टिकल में आपके हवाले से लिखा गया है कि आपको प्रधानमंत्री का कथित तौर पर निर्देश मिला कि जो उचित समझो, वो करो. क्या इसका मतलब यह था कि आपको प्राइम मिनिस्टर ने खुली छूट दे दी या जो राहुल गांधी कह रहे हैं? इस पर पूर्व आर्मी चीफ ने कहा कि देखिए हम फिर से उस आर्टिकल की बात नहीं कर सकते जिसमें अज्ञात सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि क्या सही है और क्या गलत है इसलिए उसे छोड़ दीजिए. जब चीजें स्पष्ट होंगी तब इस पर ज्यादा गहराई से चर्चा करेंगे. 

क्या जनरल नरवणे को अकेला छोड़ दिया गया?

राहुल गांधी ने दावा किया है कि गलवान संघर्ष के समय बतौर आर्मी चीफ जनरल नरवणे को अकेला छोड़ दिया गया था. राजनीतिक नेतृत्व की तरफ से उन्हें कोई स्पष्टता या सपोर्ट नहीं मिला. जनरल नरवणे से जब यही सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कोई, कुछ भी कह सकता है. मैं कॉमेंट करने के लिए बाध्य नहीं हूं. आगे वह हंसने लगे और कहा कि ये मेरी चिंता नहीं है. 

पिछला छोड़िए, मैंने नई किताब लिखी है...

जनरल नरवणे की किताब पर पब्लिशर ने साफ कर दिया है कि यह छपी ही नहीं है. पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है. कुछ घंटे पहले एक इंटरव्यू में जब पूर्व आर्मी चीफ से पूछा गया कि अप्रकाशित किताब पर आपको क्या कहना है तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमें पास्ट (जो बीत गया) में नहीं रहना चाहिए. हमें आगे भविष्य की ओर देखना चाहिए. मैंने एक नई किताब लिखी है- मर्डर मिस्ट्री. मैं उसका अगला भाग लिख रहा हूं. fallback

(डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के लिटरेचर फेस्टिवल में 19 फरवरी को पहुंचे जनरल नरवणे)

जरूरी नहीं कि सीरियस चीजें ही पढ़ी जाएं...

19 फरवरी को तीसरे डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल हुए पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने कहा, 'यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ सीरियस चीजें ही पढ़ी या लिखी जाएं. कभी-कभी साधारण कहानियां भी दिलचस्प हो सकती हैं... किताब लिखने की इच्छा हमेशा से मेरे मन में थी. अपने करियर के बीच जब भी मुझे खाली समय मिलता, मैं लिखता और इस प्रोसेस का पूरा आनंद लेता. मेरे नॉवेल असल जिंदगी के किरदारों और आर्म्ड फोर्सेज से मिले अनुभवों से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं.'

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

