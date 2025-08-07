स्क्रीन पर नाम पढ़-पढ़कर फर्जी वोटरों की खोली पोल? राहुल गांधी ने फिर उठाए चुनाव आयोग पर सवाल

Rahul Gandhi alleges Election Commission: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को वोटर लिस्ट वैरिफिकेशन में गड़बड़ियों पर प्रजेंटेशन दिया. इस बार फिर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट पर सवाल खड़ा किया. अभी तक राहुल गांधी बयान देते थे, इस बार उन्होंने बकायदा वोटर लिस्ट वैरिफिकेशन में गड़बड़ियों पर प्रजेंटेशन देते हुए अपनी बात कही. उन्हाेंने अपने स्क्रीन पर महाराष्ट्र और कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा दोनों ही राज्यों की वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं. राहुल ने कहा कि कर्नाटक में एक ही व्यक्ति का नाम अलग-अलग बूथ की वोटर लिस्ट में मौजूद है. लिस्ट में कई जगह लोगों के फोटो नहीं हैं. वहीं, कई जगह फर्जी पते लिखे गए हैं.

क्‍यों हंस रहे हो भईया, इन्‍होंने पूरा सिस्‍टम उड़ा दिया है...

जब राहुल गांधी इस प्रजेंटेशन को दे रहे थे तो उसमें वोटर लिस्ट में लोगों के नाम पढ़ रहे थे, इसी बीच नाम सुनकर लोग हंसने लगे फिर राहुल गांधी ने कहा क्यों हंस रहे हो भईया, इन्‍होंने पूरा सिस्‍टम उड़ा दिया है. इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में हमें 16 सीटों पर जीत मिलती, लेकिन हम सिर्फ 9 सीटों पर जीते. हमने इन सात हारी हुई सीटों में से एक सीट पर जांच-पड़ताल की, वो सीट थी बेंगलुरु सेंट्रल.

एक लाख वोटों की चोरी

इस सीट पर कांग्रेस को 6,26,208 वोट मिले. भाजपा को 6,58,915 वोट मिले. दोनों पार्टियों को मिले वोटों का अंतर सिर्फ 32,707 था. वहीं जब महादेवपुरा असेंबली सीट पर वोटिंग हुई तो दोनों पार्टियों के बीच वोट का अंतर 1,14,046 का रहा. राहुल ने कहा- इस हिसाब से देखें तो 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई. उसके बाद कैसे चोरी हुई इस पर बात आगे बताई.

वोट चोरी का लगाया आरोप

इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा महाराष्ट्र चुनाव के आखिरी 5 महीनों में काफी वोटर जुड़े हैं. राहुल गांधी ने कहा महाराष्ट्र चुनाव के दौरान फर्जी तरीके से वोट हुआ है. इस दौरान 40 लाख फर्जी वोट पड़े. राहुल गांधी ने आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा है कि शाम पांच बजे के बाद अचानक वोटर टर्नआउट बढ़ गए थे. राहुल गांधी ने कहा कि पोलिंग, ओपिनियन पोल हमें अलग डेटा दिखाता है, लेकिन परिणाम अलग आते हैं. इसके पूछे हमेशा एक रीजन दिया जाता है, जैसे लाडली बहना, पुलवामा, सिंदूर एक समय था जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं थी, सिर्फ एक दिन वोटिंग थी. आज के समय में ये महीनों तक चलती है, जिससे हमें शंका होती है. हरियाणा और कर्नाटक में लोगों को इस पर संदेह हुआ, फिर ये संदेह विश्वास में बदल गया. महाराष्ट्र से पहले हम बता नहीं पा रहे थे कि इस संदेह का मतलब क्या है, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में कंफर्म हो गया.