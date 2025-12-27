Advertisement
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सीधा वार', राहुल गांधी का आरोप; 5 जनवरी से देश में बड़े आंदोलन का ऐलान

Congress Reaction on MNREGA Name Change: कांग्रेस को मनरेगा योजना का नाम बदलकर G RAM G करना रास नहीं आया है. पार्टी ने इस फैसले को मोदी सरकार की तानाशाही बताते हुए 5 जनवरी से देश में आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 27, 2025, 03:38 PM IST
Congress Stand on MNREGA Name Change: गांवों में आजीविका बढ़ाने के लिए यूपीए सरकार की ओर से शुरू की गई मनरेगा योजना का नाम बदलने पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है. पार्टी ने आरोप लगाया कि यह देश में गांधी जी का नाम मिटाने की साजिश है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ देशभर में 'मनरेगा बचाओ अभियान' शुरू किया जाएगा. यह अभियान 5 जनवरी से शुरू होगा और देशभर में एनडीए सरकार की पोल खोली जाएगी. 

कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने VB-G RAM G योजना पर कहा, 'मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी. मनरेगा अधिकार आधारित अवधारणा थी. मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक न्यूनतम मजदूरी मिलती थी. ये प्रत्यक्ष अधिकार आधारित की जो अवधारणा है उस पर आक्रमण है. राज्यों की जो संघीय संरचना है उस पर भी ये आक्रमण है. राज्यों से केंद्र पैसे छीन रहा है. इससे देश को नुकसान होगा, गरीब जनता को नुकसान होगा. मुझे बताया गया है कि ये फैसला सीधे तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय से कैबिनेट से बिना पूछे लिया गया है. इससे आपको आज की स्थिति के बारे में पता चलता है कि 'वन मैन शो' चल रहा है. पूरा का पूरा फायदा वही दो-तीन अरबपतियों के लिए है. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा.'

सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी कांग्रेस

राहुल गांधी दिल्ली में पार्टी कार्यालय पर आयोजित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद माीडिया को संबोधित कर रहे थे. इस बैठक में मनरेगा का नाम बदलने पर नाराजगी जताई गई और इसके खिलाफ आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया गया. पार्टी के फैसले के बारे में बताते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे ने कहा, आज CWC की बैठक में हमने यह शपथ ली कि मनरेगा योजना को प्रमुख बिंदु बनाकर देश में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा. यह आंदोलन 5 जनवरी से शुरू होगा. इस आंदोलन का नाम मनरेगा बचाओ अभियान रखा गया है. 

खरगे ने कहा, हम मनरेगा योजना की हर हाल में रक्षा करेंगे. यह कोई योजना नहीं बल्कि भारत के संविधान से मिला काम का अधिकार है. इसके लिए कांग्रेस पार्टी के सभी नेता-कार्यकर्ता मनरेगा से गांधी जी का नाम मिटाने और मज़दूर के अधिकार को ख़ैरात में बदलने की साज़िश का विरोध करते हैं.

गरीब आदमी से रोजगार का अधिकार छीना गया- सुक्खू

CWC की बैठक में शामिल हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'मनरेगा एक रोजगार संबंधित योजना थी. जिस तरह से मनरेगा को बदलने की कोशिश की गई है, उससे आम आदमी को, गरीब आदमी को या ग्रामीण लोगों को जिसे रोजगार की गारंटी की योजना मिली थी, उससे उनका अधिकार छीना गया है.'  

 

उन्होंने आगे कहा, 'हमारी सरकार को 3 साल पूरे हो गए हैं. ये व्यवस्था परिवर्तन के 3 साल है. जो व्यवस्था 40 साल से चल रहा था उसे बदलने का हमने प्रयास किया है. आने वाले समय में इसका कोई ठीक आकलन कर सकता है तो वो जनता है.'

हम इस मुद्दे को जनता तक लेकर जाएंगे- कुमारी शैलजा

वहीं कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने इस बैठक के बाद कहा, 'मनरेगा एक बहुत बड़ा मुद्दा है. ये पूरे देश भर में करोड़ों लोगों, ग्रामीण अंचल के लोगों की आजीविका से संबंधित है. केंद्र सरकार उन लोगों का सारा अधिकार छीनना चाहती है. हमने संसद में इस पर विरोध शुरू किया और हम जमीन तक इसे लेकर जाएंगे, लोगों तक लेकर जाएंगे.' 

उन्होंने आगे कहा, 'संगठन की मजबूती के लिए सृजन हो रहा है और संगठन की मजबूती के लिए नीचे से ऊपर तक कार्य हो रहा है.'

 

