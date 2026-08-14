/गृह मंत्री अमित शाह पर बयान को लेकर बढ़ीं राहुल गांधी की मुश्किलें, विशेषाधिकार हनन कमेटी ने भेजा नोटिस; मांगा जवाब

लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ संसद में कथित आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी करने से जुड़े विशेषाधिकार हनन की शिकायत पर दिया गया है. समिति ने राहुल गांधी से 28 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है.
मामला पिछले महीने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दी गई शिकायत से जुड़ा है. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर लोकसभा में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ असंसदीय और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया. अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने गृह मंत्री पर गंभीर आरोप भी लगाए और इस दौरान सदन के नियमों का पालन नहीं किया.
शिकायत में यह भी कहा गया कि राहुल गांधी ने कथित तौर पर कुछ आरोप बिना पर्याप्त पूर्व सूचना दिए लगाए. बीजेपी सांसद ने इसे लोकसभा की कार्यवाही और प्रक्रिया से जुड़े नियम 353 का उल्लंघन बताया. नियम 353 के तहत किसी सदस्य को किसी मंत्री या अन्य व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाने से पहले निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है. इसी आधार पर शिकायत में राहुल गांधी की टिप्पणी पर कार्रवाई की मांग की गई.
इसी मुद्दे को बीजेपी सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने भी 29 जुलाई को सदन में उठाया था. उन्होंने अधिकारियों से राहुल गांधी की कथित असंसदीय टिप्पणियों का संज्ञान लेने और संबंधित संसदीय नियमों के तहत उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया था. मामला उसी बहस से जुड़ा है, जिसमें पेपर लीक और सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर रोक लगाने वाले विधेयक पर चर्चा हो रही थी.
लोकसभा अध्यक्ष को भेजे गए तीन पन्नों के नोटिस में अनुराग ठाकुर ने मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने की मांग की थी. उन्होंने पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कराने और उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया. ठाकुर ने यह भी मांग की थी कि राहुल गांधी को सदन के साथ-साथ अमित शाह से बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया जाए.
अनुराग ठाकुर ने 29 जुलाई की सदन की कार्यवाही का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ कथित बातचीत का जिक्र करते हुए लोकसभा के नियम 352 का उल्लंघन किया. उनका आरोप है कि राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान लोगों को तीन वर्गों में बांटते हुए 'छात्र', 'इडियट्स' और 'अंधभक्त' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया. ठाकुर के मुताबिक, इनमें से बाद के दो शब्दों का इस्तेमाल नागरिकों और राजनीतिक विरोधियों तथा सरकार के समर्थकों के लिए किया गया.
अनुराग ठाकुर ने अपनी शिकायत में कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तत्काल आपत्ति जताई थी. उन्होंने कथित तौर पर इन शब्दों को असंसदीय बताते हुए सदन की कार्यवाही से हटाने की मांग की थी. ठाकुर का आरोप है कि अध्यक्ष की ओर से चेतावनी दिए जाने के बावजूद राहुल गांधी ने उन शब्दों को दोहराया. अब विशेषाधिकार समिति ने इसी पूरे मामले में राहुल गांधी से जवाब मांगा है. 28 अगस्त तक उनके जवाब के बाद समिति मामले में आगे की कार्रवाई पर विचार कर सकती है.