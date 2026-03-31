रामचंद्र गुहा, हर्ष मंदर... अमित शाह ने संसद में इनके नाम क्यों लिए? कांग्रेस और राहुल गांधी को खुलेआम कहा 'नक्सलवादी'

नक्सलियों के साथ रहते-रहते कांग्रेस पार्टी और उनके नेता खुद नक्सली बन गए हैं... यह कहते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में पूरी कांग्रेस को कठघरे में लाकर खड़ा कर दिया. उन्होंने कहा कि 172 जवानों को मारने वाला हिडमा जब मारा गया, तो इंडिया गेट पर नारे लगे 'कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा' और इस वीडियो को राहुल गांधी ने स्वयं ट्वीट किया. इन्होंने 1970 से मार्च 26 तक नक्सलवाद का समर्थन किया है. जो 20 हजार लोग मारे गए, इसका दोषी कोई है तो कांग्रेस की वामपंथी विचारधारा वाली पार्टी है. जिस समय शाह संसद में कांग्रेस को नक्सल समर्थक कह रहे थे, राहुल गांधी केरलम में साइकिल चला रहे थे.

शाह ने आगे कहा कि जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो एक एडवाइजरी काउंसिल (NAC) बनी थी. यही देश के कानून बनाती थी. सोनिया गांधी अध्यक्ष थीं. हर्ष मंदर इसके सदस्य थे. उनके एनजीओ में शीर्ष नक्सली नेता की पत्नी को जिम्मेदारी दी गई थी. यह रिकॉर्ड है कि वह उन नक्सलियों में शामिल थीं, जिन्होंने अपहरण के केस अर्बन एरिया में किए थे. रामदयाल मुंडा कहते थे कि नक्सल ऑपरेशन बहुत कठोर है.

चाहे नक्सलियों से मिलना हो, या उनका समर्थन करना हो, राहुल गांधी हमेशा नक्सलियों के साथ खड़े दिखते हैं। pic.twitter.com/ja7hos72Ef Add Zee News as a Preferred Source — Amit Shah (@AmitShah) March 30, 2026

आगे शाह ने कई लोगों के नाम लिए, जिसमें एक इतिहासकार और एक अर्थशास्त्री भी हैं. शाह ने शबनम हाशमी, राम पी., ऊषा रामनाथन, एनसी सक्सेना, ज्यां ड्रेज, फरहान नकवी और विनायक सेन के नाम लिए. उन्होंने कहा कि सेन 2010 में अदालत में दोषी पाए गए, फिर भी योजना आयोग की एक कमेटी में उन्हें रखा गया. जयराम रमेश ने नक्सली महेश राउत की रिहाई के लिए कांग्रेस के तत्कालीन सीएम को पत्र लिखा था. शाह ने कहा कि नंदिनी सुंदर, रामचंद्र गुहा, ईएस शर्मा ये सारे लोग सलवा जुडूम केस के साथ जुड़े थे. जब सरकार की एक्स्ट्रा अथॉरिटी, जो पीएम के ऊपर थी और उसके सदस्य नक्सलवाद के समर्थक हों तो क्या नक्सलियों का हौसला टूटेगा? ये कांग्रेस पार्टी ने किया था.

शाह ने कहा कि नक्सलियों के कारण हुए नरसंहार में नक्सलियों के समर्थक भी उतने ही भागीदार हैं, जितने हिंसा करने वाले हैं. उन्होंने गरजते हुए कहा कि फैशनेबल तरीके से यहां बैठकर कहना कि उनका पक्ष सुनो, ये बड़ा आसान है. क्या किसी के पास जवाब है कि 15 हजार बच्चों का जीवन बर्बाद हो गया, कौन जिम्मेदार है? सारे बुद्धिजीवी अर्बन नक्सल कोर्ट के प्रोटेक्शन के अंदर आर्टिकल लिखते रहते हैं, वहां जीवन उजड़ गए हैं.

नक्सली मामले में बोलते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जो कुछ कहा वह सरासर झूठ है. जिन पांच साल हमारी सरकार रही उसमें नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठकें हुईं. इन बैठकों में राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक भी मौजूद रहे. पर इन बैठकों में… — Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) March 30, 2026

मेरी चुनौती है, केंद्र की आपत्ति का प्रमाण दीजिए: बघेल

कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शाह पर तीखा हमला बोला. उन्होंने शाह के बयानों को 'सरासर झूठ' बताया और केंद्र सरकार पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया. सोशल मीडिया पोस्ट में बघेल ने कहा कि जिन पांच साल हमारी सरकार रही, उसमें नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठकें हुईं. इन बैठकों में राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक भी मौजूद रहे, पर इन बैठकों में केंद्र सरकार ने यह आपत्ति कभी नहीं की थी कि कोई राज्य नक्सलियों को बचा रहा है. मैं अमित शाह जी को चुनौती देता हूं कि हमारी सरकार की कार्रवाइयों पर केंद्र सरकार की किसी आपत्ति का कोई प्रमाण हो तो उसे सार्वजनिक करें. अगर तब आपत्ति नहीं की, तो आज यह सब क्यों कहा आपने?