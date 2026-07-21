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LIVE: पीएम आवास के पास राहुल और प्रियंका धरने पर बैठे, सांकेतिक हथकड़ी पहन कांग्रेस नेताओं का विरोध; PM का मांगा इस्तीफा

कांग्रेस नेताओं ने ये मार्च मल्लिकार्जुन खरगे के आवास से पीएम आवास तक निकाला. पीएम आवास के सामने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी धरने पर बैठ गए. जहां पर कांग्रेस नेताओं का धरना जारी है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 21, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 04:55 PM IST
LIVE: पीएम आवास के पास राहुल और प्रियंका धरने पर बैठे, सांकेतिक हथकड़ी पहन कांग्रेस नेताओं का विरोध; PM का मांगा इस्तीफा

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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