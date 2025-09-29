ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए हैं LoP?

Rahul Gandhi: कांग्रेस लीडर और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सोमवार को कोलंबिया की राजधानी बोगोटा पहुंचे, जिससे उनका दक्षिण अमेरिका का चार देशों का दौरा शुरू हो गया. इस दौरे के दौरान राहुल गांधी दक्षिण अमेरिकी देशों के राजनीतिक नेताओं, विश्वविद्यालय के छात्रों और व्यापारिक समुदाय के साथ मुलाकात करेंगे. बोगोटा पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया,'बोगोटा, कोलंबिया में अभी-अभी लैंड किया, दक्षिण अमेरिका के दौरे की शुरुआत के लिए उत्सुक हूं.'

गांधी चार देशों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे ताकि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा सके और सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान की जा सके. इसके अलावा वे व्यापारिक नेताओं के साथ भी मिलेंगे ताकि भारत और दक्षिण अमेरिकी देशों के बीच व्यापार और निवेश के अवसरों का पता लगाया जा सके, खासकर हाल ही में अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ को ध्यान में रखते हुए.

क्या है राहुल गांधी के दौरे का मकसद?

इस दौरे का मकसद भारत और दक्षिण अमेरिकी देशों के बीच लोकतांत्रिक, व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना है. इस दौरे का एक अन्य महत्वपूर्ण मकसद राजनयिक संबंधों को मजबूत करना, सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना और आर्थिक सहयोग के नए मौकों की खोज करना है. गांधी का कहना है कि इससे भारत की क्षेत्र में मौजूदगी बढ़ेगी और आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा.

बोगोटा पहला पड़ाव

बोगोटा इस दौरे का पहला पड़ाव है, जहां राहुल गांधी राजनीतिक नेताओं, व्यापारिक समुदाय और शैक्षणिक संस्थानों के साथ संवाद करेंगे. वे इस दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे और दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर विचार करेंगे. इसके बाद उनका दौरा दक्षिण अमेरिका के तीन अन्य देशों में जारी रहेगा. इन मुलाकातों में भारत और इन देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और नए सहयोग के क्षेत्रों को तलाशने पर जोर दिया जाएगा.