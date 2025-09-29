Advertisement
trendingNow12941532
Hindi Newsदेश

ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए हैं LoP?

Rahul Gandhi: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका के चार देशों दौरे पर हैं. अपनी इस यात्रा के दौरान वो सबसे पहले बोगोटा पहुंचे हैं, चलिए जानते हैं कि उनके इस दौरे का क्या मकसद है?

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Sep 29, 2025, 06:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए हैं LoP?

Rahul Gandhi: कांग्रेस लीडर और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सोमवार को कोलंबिया की राजधानी बोगोटा पहुंचे, जिससे उनका दक्षिण अमेरिका का चार देशों का दौरा शुरू हो गया. इस दौरे के दौरान राहुल गांधी दक्षिण अमेरिकी देशों के राजनीतिक नेताओं, विश्वविद्यालय के छात्रों और व्यापारिक समुदाय के साथ मुलाकात करेंगे. बोगोटा पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया,'बोगोटा, कोलंबिया में अभी-अभी लैंड किया, दक्षिण अमेरिका के दौरे की शुरुआत के लिए उत्सुक हूं.'

गांधी चार देशों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे ताकि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा सके और सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान की जा सके. इसके अलावा वे व्यापारिक नेताओं के साथ भी मिलेंगे ताकि भारत और दक्षिण अमेरिकी देशों के बीच व्यापार और निवेश के अवसरों का पता लगाया जा सके, खासकर हाल ही में अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ को ध्यान में रखते हुए.

क्या है राहुल गांधी के दौरे का मकसद?

इस दौरे का मकसद भारत और दक्षिण अमेरिकी देशों के बीच लोकतांत्रिक, व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना है. इस दौरे का एक अन्य महत्वपूर्ण मकसद राजनयिक संबंधों को मजबूत करना, सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना और आर्थिक सहयोग के नए मौकों की खोज करना है. गांधी का कहना है कि इससे भारत की क्षेत्र में मौजूदगी बढ़ेगी और आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा.

यह भी पढ़ें:
'राहुल गांधी को सीने में गोली मारी जाएगी' भाजपा के वो प्रवक्ता कौन हैं, जिन्होंने लाइव टीवी पर दे डाली धमकी

बोगोटा पहला पड़ाव

बोगोटा इस दौरे का पहला पड़ाव है, जहां राहुल गांधी राजनीतिक नेताओं, व्यापारिक समुदाय और शैक्षणिक संस्थानों के साथ संवाद करेंगे. वे इस दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे और दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर विचार करेंगे. इसके बाद उनका दौरा दक्षिण अमेरिका के तीन अन्य देशों में जारी रहेगा. इन मुलाकातों में भारत और इन देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और नए सहयोग के क्षेत्रों को तलाशने पर जोर दिया जाएगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Rahul Gandhi

Trending news

जम्मू-कश्मीर में फिर खुले 12 पर्यटक स्थल, पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में फिर खुले 12 पर्यटक स्थल, पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद
भारत में लॉन्च होगी मेलोनी की बायोग्राफी, PM मोदी ने लिखी इंडियन एडिशन में ये बात
PM Modi
भारत में लॉन्च होगी मेलोनी की बायोग्राफी, PM मोदी ने लिखी इंडियन एडिशन में ये बात
जहां 10 साल से भाजपा ने जमा रखा है सिक्का, वहां 40 में से मिलीं सिर्फ 5 सीटें
BTC
जहां 10 साल से भाजपा ने जमा रखा है सिक्का, वहां 40 में से मिलीं सिर्फ 5 सीटें
Karur Stamped: निर्मला सीतारमण ने घायलों और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की
Karur Stampede
Karur Stamped: निर्मला सीतारमण ने घायलों और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की
असम के मुख्यमंत्री ने जुबीन गर्ग की मौत के मामले में सिंगापुर से मांगा सहयोग
Zubeen Garg
असम के मुख्यमंत्री ने जुबीन गर्ग की मौत के मामले में सिंगापुर से मांगा सहयोग
अब इस अमेरिकी देश के युवाओं ने खोला मोर्चा, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे Gen Z
World News
अब इस अमेरिकी देश के युवाओं ने खोला मोर्चा, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे Gen Z
पाकिस्तान को चुभा पीएम मोदी का ट्वीट, ख्वाजा आसिफ ने कही ये बात
PM Modi tweet on asia cup win
पाकिस्तान को चुभा पीएम मोदी का ट्वीट, ख्वाजा आसिफ ने कही ये बात
30 सितंबर 1993: वो काला दिन जब सूरज निकलने से पहले ही बिछ गईं हजारों लाशें
Killari Earthquake
30 सितंबर 1993: वो काला दिन जब सूरज निकलने से पहले ही बिछ गईं हजारों लाशें
'राहुल गांधी को गोली मारी जाएगी' भाजपा के वो प्रवक्ता जिन्होंने टीवी पर दी धमकी
rahul gandhi news
'राहुल गांधी को गोली मारी जाएगी' भाजपा के वो प्रवक्ता जिन्होंने टीवी पर दी धमकी
रंगोली के तौर पर लिखा था 'आई लव मुहम्मद', महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में मचा जमकर बवाल
#maharashtra
रंगोली के तौर पर लिखा था 'आई लव मुहम्मद', महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में मचा जमकर बवाल
;