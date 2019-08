पुनर्वास कार्य का जायजा लेने वायनाड पहुंचे राहुल गांधी, बाढ़ राहत शिविरों का करेंगे दौरा

वायनाड (केरल): पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पहुंचे. यहां बाढ़ के कारण बेघर हुए लोगों के पुनर्वास के लिए चल रहे कार्य का वह जायजा लेंगे. वायनाड केरल में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में से एक है.

इस जिले के लगभग 50,000 लोगों ने राज्य सरकार की ओर से इस महीने की शुरुआत में लगाए गए राहत शिविरों में शरण ले रखी है. राहुल ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'मैं अगले कुछ दिनों के लिए अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, वायनाड में हूं. बाढ़ राहत शिविरों का दौरा करूंगा और इलाके में चल रहे पुनर्वास कार्य का जायजा लूंगा. ज्यादातर काम पूरे हो गए हैं, मगर कुछ और काम किए जाने की अभी भी जरूरत है.'

I’m in my parliamentary constituency, Wayanad, for the next few days, visiting flood relief camps and reviewing rehabilitation work in the area. Much has been accomplished, but there’s so much more that still needs to be done. pic.twitter.com/XmibDD524V

