राहुल गांधी का केंद्र पर आरोप- वीडियो शेयर करके बताया यूक्रेन में फंसे भारतीयों का हाल

नई दिल्ली: रूस से जंग के बीच भारत सरकार यूक्रेन से अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी में लगी हुई है. इसे लेकर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग भी की गई है. सरकार की ओर से यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए 'ऑपरेशन गंगा' लॉन्च किया गया है. इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के प्रयासों पर सवाल उठाए हैं.

राहुल गांधी ने यूक्रेन में फंसी एक भारतीय छात्रा का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'यूक्रेन में फंसे भारतीयों की हालत खराब होती जा रही है, अभी तक भारत सरकार ने उनकी वापसी के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं.' राहुल ने जो वीडियो में शेयर किया है उसमें एक लड़की यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों पर सवाल उठाती दिख रही है.

Conditions of Indians stranded in Ukraine are worsening.

Yet, GOI is not taking effective steps to bring them home.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 28, 2022