'हमने कितने लड़ाकू विमान खोए, जयशंकर की चुप्पी खतरनाक...' राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर पूछे तीखे सवाल

BJP vs Congress on Operation Sindoor : ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत सरकार एक ओर कूटनीतिक मिशन की तैयारी कर रही है, ताकि आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल पट्टी दुनिया के सामने खोली जाए. वहीं विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से सरकार पर हमले तेज हो गए हैं. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर के कथित वीडियो को लेकर फिर सवाल उठाए हैं. राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, विदेश मंत्री जयशंकर की खामोशी ये बता रही है-- ये घातक है. इसलिए मैं फिर से पूछूंगा : पाकिस्तान को हमले की पहले से जानकारी होने के कारण हमने कितने लड़ाकू विमान खोए? क्या ये चूक नहीं थी. यह एक गुनाह था और देश को सच्चाई जानने का हक है.

EAM Jaishankar’s silence isn’t just telling — it’s damning.

So I’ll ask again: How many Indian aircraft did we lose because Pakistan knew?

This wasn’t a lapse. It was a crime. And the nation deserves the truth. https://t.co/izn4LmBGJZ

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 19, 2025