'48 लोकसभा सीटों पर वोटों की चोरी हुई'... राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ फिर फोड़ा 'एटम बम'

Rahul Gandhi: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि 48 लोकसभा सीटों पर गड़बड़ी हुई, जिनमें बेंगलुरु सेंट्रल भी शामिल है. राहुल गांधी ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई सीनियर लीडरों की बैठक में कहा कि इन 48 सीटों पर उसी तरह की गड़बड़ी हुईं, जैसी उन्होंने पहले बेंगलुरु सेंट्रल में बताई थीं. कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, इन सीटों पर पार्टी बहुत कम अंतर से बीजेपी से हारी थी. राहुल का कहना है कि सभी जगह एक ही 'मॉड्यूल' का इस्तेमाल किया गया. पार्टी इन सीटों से जुड़े सबूत 7–8 फेजों में सार्वजनिक करेगी.

राहुल गांधी ने कहा, 'जिन निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी भाजपा से मामूली अंतर से हारी थी. वहां बेंगलुरु मध्य में इस्तेमाल की गई अनियमितताओं का वही 'मॉड्यूल' देखा गया. सूत्रों ने आगे कहा, 'पार्टी इन सीटों के बारे में 7-8 चरणों में जानकारी साझा करेगी.'

In today's meeting of senior leaders of All India Congress Committee (AICC), chaired by Congress President Mallikarjun Kharge, Rahul Gandhi said that there are 48 Lok Sabha constituencies where the Congress party lost the elections to the BJP by a narrow margin and the same… — ANI (@ANI) August 12, 2025

अजित पवार ने दी तिखी प्रतिक्रया

वहीं, राहुल गांधी के आरोपों पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने तिखी प्रतिक्रया दी. एनसीपी नेता ने कहा, 'बारामती का उदाहरण देखिए. बारामती में लोकसभा चुनाव में हमारे उम्मीदवार को 48,000 कम वोट मिले. मैं बारामती का प्रतिनिधित्व करता हूं. पांच महीने बाद उन्हीं वोटर्स ने मुझे एक लाख से ज्यादा वोटों से जिताया. मैंने भी कबूल किया कि हमारे उम्मीदवार को 48,000 कम वोट मिले और लोगों ने उसी तरह वोट दिया. बाद में मैं एक लाख से ज्यादा वोटों से जीता. तो क्या मैंने वहां कुछ गलत किया? क्या मैंने कुछ गलत किया? ऐसा नहीं है. कुछ लोगों को सफलता नहीं मिल रही है. इसलिए वे ऐसा कह रहे हैं.'

#WATCH | Mumbai: On Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi's allegations regarding Maharashtra elections, Deputy CM Ajit Pawar says, "See the example of Baramati. In the Lok Sabha elections in Baramati, our candidate got 48,000 fewer votes. I represent Barabaati. After five… pic.twitter.com/36R8fHvzqh — ANI (@ANI) August 12, 2025

2024 लोकसभा चुनाव का जनादेश

2024 के लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने 240 सीटें जीतीं हैं, जो 2019 की तुलना में 63 सीटें कम हैं. जबकि कांग्रेस ने अपनी सीटों की तादाद करीब दोगुनी कर दी. कांग्रेस के पास 52 से बढ़कर 99 सीटें हो गईं.

लोकसभा चुनाव के कुछ महीने बाद हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने बार-बार आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ बीजेपी के बीच 'फिक्स मैच' हुआ है. लोकसभा चुनाव में कांग्रेस समेत महा विकास आघाड़ी (MVA) ने महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन 'महायुति' से ज्यादा सीटें जीती थीं, लेकिन विधानसभा चुनाव में परिणाम ने MVA को चौंका दिया. महायुति ने यहां बड़ी जीत हासिल की.

राहुल गांधी का चुनाव आयोग के खिलाफ 'एटम बम'

इसके बाद 7 अगस्त को राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ अपने बताए 'परमाणु बम' जैसे सबूत पेश किए. उन्होंने कर्नाटक के कांग्रेस शासित इलाके, महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र (जो बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट में आता है) का डेटा दिखाकर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलीभगत कर रहा है.

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सभी आरोपों को खारिज किया

हालांकि, चुनाव आयोग ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया और राहुल गांधी से शिकायत को औपचारिक रूप देने के लिए हलफनामा साइन करने को कहा. लेकिन सांसद राहुल गांधी ने मना कर दिया और कहा कि वह पहले ही संविधान की शपथ ले चुके हैं.