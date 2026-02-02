राहुल गांधी ने डोकलाम मुद्दे को लेकर सरकार पर बोला हमला, लोकसभा में जमकर हंगामा; कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित

Advertisement
Hindi Newsदेशराहुल गांधी ने डोकलाम मुद्दे को लेकर सरकार पर बोला हमला, लोकसभा में जमकर हंगामा; कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित

Rahul Gandhi: संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस शुरू हो गई है. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि पीएम मोदी 4 फरवरी को चर्चा का जवाब देंगे. जानकारी के अनुसार, 18 घंटे की बहस तीन दिन चलेगी. 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 02, 2026, 02:33 PM IST
Parliament Budget Session Live: संसद के बजट सत्र के चौथे दिन सोमवार को लोकसभा में उस समय जोरदार हंगामा देखने को मिला, जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच डोकलाम मुद्दे को लेकर तीखी बहस हो गई. राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया और उनके बयान की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए.

इसी चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या द्वारा कांग्रेस पर भारतीय संस्कृति को लेकर लगाए गए आरोपों को खारिज किया और कहा कि उनकी पार्टी इसका जवाब देगी. इसके बाद राहुल गांधी ने डोकलाम से जुड़े मुद्दे पर पूर्व थल सेनाध्यक्ष मनोज नरवणे की एक किताब का हवाला देते हुए बोलना शुरू किया. राहुल गांधी के इस बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तुरंत खड़े हो गए. उन्होंने सवाल किया कि जिस किताब का जिक्र किया जा रहा है, क्या वह वास्तव में प्रकाशित हुई है या नहीं?

रक्षा मंत्री ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

राजनाथ सिंह ने कहा कि किताब प्रकाशित ही नहीं हुई है, इसलिए उसके आधार पर बयान देना ठीक नहीं है. इस पर सदन में शोर-शराबा शुरू हो गया. स्पीकर ने राहुल गांधी से अपने स्रोत को प्रमाणित करने के लिए कहा. राहुल गांधी ने जवाब दिया कि यह किताब सरकार द्वारा प्रकाशित नहीं होने दी जा रही है, लेकिन यह 'सौ फीसदी ऑथेंटिकेटेड' है. इस पर राजनाथ सिंह ने फिर कहा कि राहुल गांधी सदन को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि जिस किताब का जिक्र किया जा रहा है, वह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ही नहीं है.

इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने खुद ही विवाद खत्म कर दिया है, क्योंकि वह मान रहे हैं कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है. स्पीकर ओम बिरला ने सदन को याद दिलाया कि अखबार की कटिंग या अप्रकाशित किताबों पर चर्चा करने की परंपरा नहीं रही है और सदन की कार्यवाही नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार चलती है. उन्होंने राहुल गांधी से आगे बढ़ने के लिए कहा. राहुल गांधी ने कहा कि वह यह मुद्दा उठाना नहीं चाहते थे, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए गए, तो उन्हें इसका जवाब देना पड़ा. इसके बाद उन्होंने फिर से मनोज नरवणे की किताब का जिक्र किया. स्पीकर ने दोहराया कि सदन में बोलने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार नियमों और परंपराओं के तहत ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए.

चीन से जुड़ा मामला संवेदनशील, होनी चाहिए बहस: अखिलेश 

इस विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि चीन से जुड़ा मामला बेहद संवेदनशील है और इस विषय पर विपक्ष के नेता को अपनी बात रखने की अनुमति मिलनी चाहिए. अखिलेश यादव ने सदन से आग्रह किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर व्यापक और खुली चर्चा होनी चाहिए.

वहीं, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि स्पीकर पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि लोकसभा में मैगजीन या अखबारों में प्रकाशित लेखों को कोट करने की अनुमति नहीं है. उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही और बहस निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार ही संचालित की जाएगी.

लोकसभा की कार्यवाही हुई स्थगित

इस दौरान राहुल गांधी ने दोबारा सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें ऐसा क्या है, जिससे सरकार इतनी असहज हो रही है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार डरती नहीं है, तो उन्हें इसे पढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए. 

इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हमारी पार्टी, पार्टी नेताओं और हमारे राष्ट्रवाद पर सवाल उठाते हैं. यह लेख पीएम के चरित्र के बारे में लिखता है. इस दौरान सदन में भारी बहस के कारण लोकसभा की कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है. 

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Rahul GandhiParliament budget session

