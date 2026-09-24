'वोट चोरी से कानून चोरी तक!' राहुल गांधी का EC पर बड़ा हमला, ज्ञानेश कुमार से मांगा इस्तीफा: जानिए 10 बड़ी बातें

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं. 24 सितंबर को उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निशाने पर लेते हुए 'वोट चोरी' को 'कानून चोरी' और फिर 'संस्था चोरी' से जोड़ा. राहुल गांधी का कहना है कि अगर किसी चुनाव में वोटों के साथ गड़बड़ी हुई है और उन्हीं वोटों के आधार पर सांसद चुने गए हैं, तो उनके बनाए कानूनों और किए गए संस्थागत बदलावों की वैधता पर भी सवाल उठता है. उन्होंने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया.
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेदों का भी जिक्र किया. यह बयान उस रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें दावा किया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कई फैसलों पर आपत्ति दर्ज की थी. रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों चुनाव आयुक्तों ने करीब 10 महीनों में कम से कम 14 मौकों पर आयोग के फैसलों से असहमति जताई थी. इन आपत्तियों में मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने के साथ वोटर डेटा से जुड़े मुद्दे भी शामिल बताए गए हैं. इस दौरान राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग और सरकार पर हमला बोला. आइए आपको बताते हैं राहुल गांधी की 10 बड़ी बातें
राहुल गांधी ने चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अगर वोट चोरी हुए हैं, तो उन्हीं वोटों से चुने गए लोगों की ओर से बनाए गए कानून और किए गए संस्थागत बदलाव भी सवालों के घेरे में आते हैं.
राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी अपने आरोपों के केंद्र में रखा. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी वोट की रक्षा करना है और इसी जिम्मेदारी को लेकर उन्होंने CEC से इस्तीफे की मांग की.
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेदों से जुड़ी रिपोर्ट का हवाला दिया. रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त एसएस संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में SIR और मतदाता सूची से जुड़े फैसलों पर 14 बार आपत्तियां दर्ज की थीं. हालांकि चुनाव आयोग ने इस रिपोर्ट के बाद कहा कि अलग-अलग राय और सुझाव संस्थागत विचार-विमर्श का सामान्य हिस्सा हैं. आयोग ने यह भी कहा कि अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए.
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारतीय चुनावों में धांधली हो रही है. उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों को लेकर भी गड़बड़ी का दावा किया और कहा कि उनके पास इसे लेकर पर्याप्त जानकारी है. यह राहुल गांधी का राजनीतिक आरोप है. चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में ऐसी व्यापक धांधली के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया है.
राहुल गांधी ने चुनावों में सत्ता-विरोधी लहर के पैटर्न का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि आम तौर पर लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली सरकारों के खिलाफ एंटी-इंकम्बेंसी देखने को मिलती है, लेकिन बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मामले में उन्हें ऐसा पैटर्न नजर नहीं आता. उन्होंने इसके लिए हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के चुनावी नतीजों का भी जिक्र किया.
राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दौर का उदाहरण देते हुए कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद नेताओं और दलों के खिलाफ सत्ता-विरोधी माहौल बनता रहा है. उनका सवाल था कि यही पैटर्न नरेंद्र मोदी और बीजेपी के मामले में क्यों दिखाई नहीं देता.
राहुल गांधी ने कहा कि वोट लोकतंत्र की बुनियाद है. उनके मुताबिक वोट से सरकार चुनी जाती है, सरकार के जरिए कानून बनते हैं और उन्हीं कानूनों से संस्थाएं चलती हैं. उन्होंने कहा कि अगर वोट की व्यवस्था ही कमजोर हो जाए, तो संविधान की ताकत भी प्रभावित होती है.
राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार को सरकारी गवाह बनने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि ऐसा करना देशहित में होगा. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस कथित चुनावी साजिश के शीर्ष पर हैं और उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए.
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट की अहमियत को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया. उन्होंने दोनों नेताओं की जांच की बात भी कही. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कुछ वीडियो का जिक्र किया और कहा कि उनमें बीजेपी नेताओं के चुनाव और भविष्य की सरकार को लेकर दिए गए बयानों को देखा जा सकता है.
राहुल गांधी का पूरा हमला चुनाव आयोग की संवैधानिक भूमिका के इर्द-गिर्द रहा. उन्होंने कहा कि मतदाता के वोट की सुरक्षा करना आयोग की जिम्मेदारी है और इसी मुद्दे पर वह लगातार सवाल उठा रहे हैं. दूसरी ओर चुनाव आयोग का कहना है कि SIR समेत उसके फैसले आयोग की सामूहिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं और अंतिम निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए. इसी बयान के चलते अब राजनीतिक आरोपों के साथ चुनाव आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली भी बहस का बड़ा मुद्दा बन गई है.