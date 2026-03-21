‘थाली में क्या बचेगा?’ LPG संकट के बीच राहुल गांधी का सरकार पर तीखा हमला, बोले- चुनाव के बाद बढ़ा देगी तेल-गैस के दाम

Rahul Gandhi on India Rising Inflation: इजरायल-ईरान जंग की वजह से भारत समेत पूरी दुनिया में तेल व गैस संकट बढ़ता जा रहा है. इसका असर आम लोगों पर भी पड़ रहा है. एलपीजी न मिलने की वजह से लोगों को दो वक्त का भोजन बनाना तक दूभर होता जा रहा है. लोग लाइनों में लगे हैं लेकिन उन्हें आसानी से गैस नहीं मिल रही है. महंगाई भी धीरे-धीरे बढ़ने लगी है. इस मुद्दे को लेकर अब संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है.

'आंकड़े नहीं, आने वाली महंगाई के संकेत'

अपने एक्स हैंडल पर लिखी पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा, 'रुपये का डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 100 की तरफ बढ़ना और इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी. ये सिर्फ आंकड़े नहीं, आने वाली महंगाई के साफ संकेत हैं.'

रुपये का डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 100 की तरफ बढ़ना और इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी - ये सिर्फ आंकड़े नहीं, आने वाली महंगाई के साफ संकेत हैं। Add Zee News as a Preferred Source सरकार चाहे इसे “नॉर्मल” बताए, लेकिन हकीकत ये है: • उत्पादन और ट्रांसपोर्ट महंगे होंगे

• MSMEs को सबसे ज्यादा चोट… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 21, 2026

कांग्रेस नेता ने आगे लिखा, 'सरकार चाहे इसे नॉर्मल बताए, लेकिन हकीकत ये है कि इससे उत्पादन और ट्रांसपोर्ट महंगे होंगे. MSMEs को सबसे ज्यादा चोट लगेगी. रुपये के कमजोर होने से रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ेंगे. FII का पैसा और तेजी से बाहर जाएगा, जिससे शेयर बाज़ार पर दबाव बढ़ेगा.'

'चुनाव के बढ़ जाएंगे पेट्रोल-डीजल के दाम'

निकट भविष्य में आने वाली परेशानियों के बारे में आगाह करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, 'यानी हर परिवार की जेब पर इसका सीधा और गहरा असर पड़ना तय है. यह सिर्फ वक्त की बात है - चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल, LPG की कीमतें भी बढ़ा दी जाएंगी.'

'सवाल ये है कि आपकी थाली में क्या बचा है'

सरकार पर निशाना साधते हुए नेता प्रतिपक्ष ने लिखा, 'मोदी सरकार के पास न दिशा है, न रणनीति. वह सिर्फ बयानबाजी करती है. सवाल यह नहीं कि सरकार क्या कह रही है, बल्कि सवाल यह है कि आपकी थाली में क्या बचा है.'

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ईरान जंग से धीरे-धीरे बिगड़ रहे हालात

बताते चलें कि भारत को होने वाली गैस की कुल सप्लाई में से 45 प्रतिशत कतर से होती है. ईरान की ओर से कतर के एलएनजी प्लांट पर किए गए ड्रोन हमले से इस सप्लाई में काफी हद तक रुकावट आ गई है. जिसकी वजह से संकट गहरा होने के आसार जताए जा रहे हैं. वहीं तेल आपूर्ति भी अटक-अटक कर हो रही है. जिससे देश में संकट के हालात बने हुए हैं.