/धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्ट मंत्री, उनको बर्खास्त करना होगा, 3 मांगों से कोई समझौता नहीं; मोदी सरकार पर राहुल गांधी का हमला

Rahul Gandhi Attacks PM Modi On Paper Leak: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को सेंट्रल दिल्ली के जनपथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उसके साथ कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि हम जो कहना चाहते हैं, वह यह है कि छात्रों की तीन मांगें हैं. और ये नॉन-नेगोशिएबल मांगें हैं. यह मैं नहीं कह रहा हूं. यह भारत के छात्र कह रहे हैं कि उनकी तीन ऐसी मांगें हैं, जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता."
राहुल गांधी ने कहा, "छात्रों की मांगें ऐसी हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता. पहली बात: भ्रष्ट और अयोग्य शिक्षा मंत्री को हटाया जाना चाहिए. मोदी सरकार की कैबिनेट में धर्मेंद्र प्रधान को किसी दूसरे मंत्रालय में भेजने की चर्चा चल रही है. यह भारत के छात्रों को मंजूर नहीं है, और यह किसी को भी मंजूर नहीं है. वजह यह है कि धर्मेद्र प्रधान भ्रष्टाचार और भारत के बच्चों के साथ जो हुआ, उसके प्रतीक हैं. वे इस देश की सबसे कीमती चीज (हमारे छात्रों और उनके भविष्य) की बर्बादी के प्रतीक हैं. धर्मेंद्र प्रधान को हटाया ही जाना चाहिए. बस!"
राहुल गांधी ने आगे कहा, "दूसरी बात: जिन लोगों ने (आयोजकों और इसे अंजाम देने वालों ने) छात्रों पर हमला किया, उन्हें सजा मिलनी चाहिए और उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. तीसरी बात: इस पूरे सिस्टम के पीएम नरेंद्र मोदी को छात्रों और इस देश के भविष्य के साथ जो कुछ भी उन्होंने किया है, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए."
I am proud of you. You are India's biggest strength, and I am proud of every single one of you who is standing there and resisting this (Modi) government that is attacking the Constitution, destroying the Constitution, attacking our institutions, and destroying our future.
: LoP… pic.twitter.com/qV0qqeYgSt
— Congress (@INCIndia) July 25, 2026
एक्स पर पोस्ट करके कहा था ऐसा
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए आरोप लगाया कि सरकार अपना हक मांग रहे छात्रों को डराने और उनका आंदोलन दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने मेट्रो से लेकर इंटरनेट तक सब बंद कर दिया, लेकिन जो सबसे जरूरी था यानी 'पेपर लीक', उसे बंद करने में पूरी तरह नाकाम रही.
देश में लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों और परीक्षार्थियों के प्रदर्शन को लेकर राजनीति गर्मा गई है. कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे.
राहुल गांधी ने एक्स पर क्या लिखा?
राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट के जरिए सरकार की प्राथमिकताओं पर तंज कसा है. उन्होंने एक्स पर लिखा, "मेट्रो बंद करो. रास्ते बंद करो. दुकानें बंद करो. इंटरनेट बंद करो. खाना बंद करो. अपना हक मांग रहे छात्रों के खिलाफ सरकार ने ये क्रूर कदम उठाए. बस एक चीज बंद नहीं कर पाए, मोदी जी- पेपर लीक." राहुल गांधी के इस हमले के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है. विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है. वहीं दूसरी तरफ छात्रों का गुस्सा भी कम होने का नाम नहीं ले रहा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं.
मेट्रो बंद करो।
रास्ते बंद करो।
दुकानें बंद करो।
Internet बंद करो।
खाना बंद करो।
अपना हक़ मांग रहे छात्रों के ख़िलाफ़ सरकार ने ये क्रूर कदम उठाए।
बस एक चीज़ बंद नहीं कर पाए, मोदी जी - पेपर लीक।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 25, 2026
पीएम ने वीडियो जारी कर कही
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार की देर रात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो जारी कर पेपर लीक मुद्दे पर एक सख्त बिल लाने की बात कही थी. उसके अगले दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष नेताओं ने हमला बोला था कि संसद में आपको पेपर लीक मामले में चर्चा करनी चाहिए. शुक्रवार को सीजेपी और सरकार के बीच विट्ठल हाउस में बैठक हुई और करीब 2 घंटे के बातचीत के बात कुछ मामलों में सहमति बनीं लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीजेपी अड़ी रही. फिलहाल, आज यानी शनिवार दोपहर साढ़े तीन बजे एक बार फिर सरकार और सीजेपी के बीच बैठक हो सकती है.