डिफेंस पैनल की पिछली 10 बैठकों को लेकर राहुल गांधी ने दिखाई ऐसी बेरुखी, बीजेपी ने अटेंडेंस चार्ट दिखाकर घेरा

Rahul Gandhi Attendence in defence panel meets: बीजेपी, लोकसभा हो या राज्यसभा, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती. ताजा मामले में बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी को डिफेंस पैनल की बैठकों से लगातार नदारद रहने पर निशाना साधा है. दरअसल संसद में महत्वपूर्ण मीटिंग्स के रिकॉर्ड बताते हैं कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो 18वीं लोकसभा में रक्षा संबंधी संसदीय समिति के सदस्य हैं, वो उसकी 80 फीसदी बैठकों में एबसेंट रहे हैं.

वैसे मुखर लेकिन मीटिंग में क्यों नहीं जाते?

वैसे तो राहुल गांधी रक्षा संबंधी मुद्दों को उठाने में हमेशा मुखर रहते हैं. ऑपरेशन सिंदूर में 5 जेट विमान गिराए जाने को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की अस्पष्ट टिप्पणी हो या 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बड़े पैमाने पर राफेल विरोधी अभियान, उन्होंने सीधे पीएम मोदी को हिट करके जवाब मांगा था. लेकिन जब सरकार की समिति उन्हें चर्चा करने बुलाती है तो वो पॉलिटकली 'लापता' हो जाते हैं.

जहां पर उनकी उपस्थिति मायने रखती है. डिफेंस पैनेल की पिछली 10 मीटिंगों में एलओपी राहुल गांधी बस 2 बैठकों में शामिल हुए जहां बेहद गंभीर चर्चाएं हुईं. उदाहरण के लिए, पिछले साल 21 नवंबर को, जब 'सामान्य रक्षा बजट' पर अनुदानों की मांगों (2024-25) की जांच के लिए रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा मौखिक साक्ष्य दर्ज किए गए. रक्षा सेवाओं और खरीद नीति व रक्षा नियोजन पर सही पूँजीगत व्यय किसी भी राष्ट्र को युद्ध के लिए तैयार रखता है, जिस दिन गांधी लापता थे, उस दिन भी इस पर चर्चा हुई थी.

