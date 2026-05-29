मैकेनिक, कुली, कारपेंटर के बाद राहुल गांधी का ड्राइवर अवतार... दिल्ली में अपने घर के बाहर बने ऑटो वाले भैया

Rahul Gandhi Auto driver Avatar: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बीते कई महीनों से लगातार आम लोगों के बीच पहुंचकर उनके साथ वक्त गुजार रहे हैं. इसी कड़ी में मैकेनिक, कुली, कारपेंटर बनने के बाद RAGA आज दिल्ली में अपने घर के बाहर ऑटो चालक की ड्रेस में नजर आए.
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Rahul Gandhi Auto Wale Bhaiya: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बीते कई महीनों से लगातार आम लोगों के बीच पहुंचकर उनके साथ वक्त गुजार रहे हैं. इसी कड़ी में मैकेनिक, कुली, कारपेंटर बनने के बाद RAGA आज दिल्ली में अपने घर के बाहर ऑटो चालक की ड्रेस में नजर आए. आपको बताते चलें कि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का हर अवतार सुपरहिट रहा है. इससे पहले वो इससे पहले भी राहुल गांधी कई बार अचानक ही आम लोगों के बीच पहुंचकर उनसे संवाद कर चुके हैं.
#WATCH | Delhi: Congress leader and Lok Sabha LoP Rahul Gandhi was spotted outside his residence wearing an auto‑rickshaw driver’s uniform. He interacted with auto‑rickshaw drivers and even shared a meal with them during the conversation. pic.twitter.com/QsHLOJzyjN
— ANI (@ANI) May 29, 2026
इससे पहले 2023 में राहुल गांधी, दिल्ली की कीर्ति नगर की फर्नीचर मार्केट में कारपेंटर के अवतार में नजर आए थे. जहां उन्होंने कारपेंटर भाइयों से मुलाकात के अपने अनुभव को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा था- 'ये लोग मेहनती होने के साथ ही कमाल के कलाकार हैं.' उन्होंने फर्नीचर मार्केट में रंदा चलाने के साथ फर्नीचर की मरम्मत भी की थी.
इसके पहले 21 सितंबर को राहुल गांधी ने दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचकर कुलियों से मुलाकात की थी. राहुल ने कुलियों के बीच बैठकर उनके दिल का हाल सुना था.
वहां मौजूद कुली ने राहुल गांधी की बांह पर कुली का बैच भी बांधा. राहुल गांधी के हाथ में बिल्ला नंबर 756 था. इस दौरान राहुल गांधी सामान ढोते भी नजर आए. राहुल गांधी और यूथ कांग्रेस ने इंस्टाग्राम एवं ट्विटर पर फोटो और वीडियो शेयर किए थे. 2024 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने एक सैलून की दुकान पर रुककर लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश की थी.
ऑटोवाले भैया के अवतार में नजर आने से पहले राहुल गांधी ने सीबीएसई वाले मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को घेरते हुए सोशल मीडिया एक्स पर बड़ा पोस्ट लिखकर पीएम मोदी को भी घेरा. राहुल गांधी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं. उनका कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा जैसा अहम मंत्रालय संभल नहीं पा रहा है, ऐसे में किसी योग्य शख्स को शिक्षा मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए.
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