'छात्रों को पीटना गलत, उनकी मांगें वाजिब हैं...', प्रियंका के बाद अब राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला

दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट एग्जाम पेपर्स के लीक होने को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के समर्थन में अब लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी भी आ गए हैं. राहुल गांधी ने छात्रों के प्रदर्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है. राहुल गांधी ने कहा- 'जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को पीटना गलत बात है, उनकी मांगे वाजिब हैं...' इसके पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि जिनसे वोट लिया था अब उन्हें ही पीट रहे हैं.
#WATCH दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "...कल जो हुआ, उसके लिए मोदी जी ने माफ़ी तक नहीं मांगी है। युवा शिक्षा और परीक्षा प्रणाली के ख़िलाफ़ विरोध कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि शिक्षा और परीक्षा प्रणाली को दीमक ने खोखला कर दिया है। प्रधानमंत्री चुप क्यों… pic.twitter.com/UGon57Hjqg
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 21, 2026
राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं के सामने रोजगार और आगे बढ़ने के अवसर लगातार कम होते जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं ही छात्रों के लिए उम्मीद का एक बड़ा जरिया थीं, लेकिन अब उस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. उनका कहना था कि छात्र केवल शिक्षा प्रणाली से नाराज नहीं हैं, बल्कि उन्हें अपने भविष्य को लेकर भी गंभीर चिंता है.
#WATCH | Delhi | LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi says, "The point is this is no way to treat the young people of this country. The young people of this country do not have opportunities; all the doors are closed; one door is open for competitive exams, which is also destroyed. These… pic.twitter.com/oShKkLfFd1
— ANI (@ANI) July 21, 2026
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था पर कुछ चुनिंदा बड़े उद्योगपतियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का प्रभाव बढ़ता जा रहा है. उन्होंने कहा कि छात्र इसी वजह से व्यवस्था के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. राहुल गांधी के अनुसार, शिक्षा का उद्देश्य सभी युवाओं को समान अवसर देना होना चाहिए, न कि किसी खास वर्ग के हितों तक सीमित रहना.
राहुल गांधी ने आर्थिक असमानता का मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश के युवा बड़े उद्योगपतियों के भव्य आयोजनों और उन पर होने वाले भारी खर्च को देखते हैं, जबकि दूसरी ओर उनके पास अपना छोटा कारोबार शुरू करने तक के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं. उन्होंने कहा कि यही अंतर युवाओं में निराशा और असंतोष पैदा कर रहा है.
अपने संबोधन के अंत में राहुल गांधी ने कहा कि यह केवल शिक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है. उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में छात्र महसूस कर रहे हैं कि भारत में उनके लिए बेहतर भविष्य की संभावनाएं लगातार कमजोर हो रही हैं. इसी आधार पर उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की.
इसके पहले 20 जुलाई को भी राहुल गांधी ने पीएम मोदी को देश का सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री करार दिया था. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, '...कल जो हुआ, उसके लिए मोदी जी ने माफी तक नहीं मांगी है. युवा शिक्षा और परीक्षा प्रणाली के खिलाफ विरोध कर रहे हैं. पूरा देश जानता है कि शिक्षा और परीक्षा प्रणाली को दीमक ने खोखला कर दिया है. प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? उन्हें छात्रों से माफी मांगनी चाहिए और उन्हें ये सब बंद करवाना चाहिए.'