Advertisement
trendingNow13050715
Hindi Newsदेशराहुल गांधी के बर्लिन बयान पर सपा नेता का प्रहार, बोले- घर की बात घर में होनी चाहिए

राहुल गांधी के बर्लिन बयान पर सपा नेता का प्रहार, बोले- घर की बात घर में होनी चाहिए

Rahul Gandhi Berlin Remarks: राहुल गांधी के जर्मनी के बर्लिन में दिए गए बयान पर भारत की राजनीति में घमासान मच गया है. जहां एक तरफ बीजेपी और जेडीयू ने इसे देश की छवि खराब करने वाला बताया, वहीं कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी ने भी साफ कहा कि ऐसे मुद्दे देश के अंदर उठने चाहिए, विदेश में नहीं. इस बयान के बाद विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 23, 2025, 02:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राहुल गांधी के बर्लिन बयान पर सपा नेता का प्रहार, बोले- घर की बात घर में होनी चाहिए

Rahul Gandhi Berlin Remarks: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जर्मनी के बर्लिन शहर में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार और भारतीय चुनाव व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि भारत में संस्थाओं पर बड़ा हमला हो रहा है. 2024 के हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव सही तरीके से नहीं हुए. राहुल गांधी ने यह बातें बर्लिन में स्थित Hertie School में एक कार्यक्रम के दौरान कहीं. कार्यक्रम का विषय था, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ लिसनिंग. उन्होंने यहां वोट चोरी का आरोप दोहराया और कहा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर की जा रही है.

समाजवादी पार्टी ने बनाई दूरी
राहुल गांधी के इस बयान से उनकी सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है. पार्टी के सांसद राजीव कुमार राय ने कहा कि देश और दुनिया से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा जरूरी है. उन्हें विदेश में उठाना ठीक नहीं है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर उन्हें कुछ कहना होता तो वे घर की बात घर में ही रखते. उनका कहना था कि आत्ममंथन जरूरी है. देश की छवि का भी ध्यान रखना चाहिए.

बीजेपी का तीखा हमला
राहुल गांधी के बयान पर BJP ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं भारत के खिलाफ बयान देते हैं. उन्होंने कहा कि भारत में विपक्ष को पूरी आजादी है, फिर भी राहुल गांधी विदेश जाकर देश को बदनाम करते हैं. यह बेहद शर्मनाक है.

Add Zee News as a Preferred Source

जेडीयू ने भी उठाए सवाल
JD(U) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने राहुल गांधी के रवैये पर सवाल उठाया. संसद सत्र के दौरान विदेश में जाकर बयान देना देश की जनता के लिए कोई मायने नहीं रखता. वहीं जेडीयू के एक अन्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि राहुल गांधी मेहनत या काबिलियत के दम पर नहीं, बल्कि परिवार की वजह से कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी चुनाव जीतने पर ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते. हारने पर उसी पर उंगली उठाते हैं.

राहुल गांधी का पक्ष
राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव व्यवस्था को लेकर अपनी चिंता Election Commission of India के सामने रखी थी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि देश की कई संस्थाओं का गलत इस्तेमाल हो रहा है. उन्होंने CBI और ED का नाम लेते हुए कहा कि इनका राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है.

चीन और रोजगार पर भी बोले राहुल
राहुल गांधी ने कहा कि पश्चिमी देशों और भारत ने उत्पादन का काम चीन को सौंप दिया है. इससे रोजगार पैदा करना मुश्किल हो गया है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब तक उत्पादन मजबूत नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र को भी खतरा बना रहेगा. उनका कहना था कि भारत, अमेरिका और यूरोप को मिलकर नए उत्पादन मॉडल पर काम करना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके.

यह भी पढ़ें: विदेशी आकाओं की तालियां बटोरने के लिए भारत-विरोधी कैंपेन चला रहे राहुल गांधी, BJP ने साधा निशाना

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज डिजिटल में ट्रेनी हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के ...और पढ़ें

TAGS

Rahul Gandhi Berlin Remarks

Trending news

क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का कहर, कई जिलों में हुई पुष्टि; अलर्ट जारी
Kerala Bird Flu Alert
क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का कहर, कई जिलों में हुई पुष्टि; अलर्ट जारी
किसानों के लिए बड़ा संदेश! पीएम मोदी ने दी बेहद खास सलाह, शुरू करें प्राकृतिक खेती
PM Modi
किसानों के लिए बड़ा संदेश! पीएम मोदी ने दी बेहद खास सलाह, शुरू करें प्राकृतिक खेती
'उनकी पार्टी ऐसी दोस्ती को', प्रियंका गांधी ने PM मोदी के साथ पी चाय तो मचा हंगामा
John Brittas
'उनकी पार्टी ऐसी दोस्ती को', प्रियंका गांधी ने PM मोदी के साथ पी चाय तो मचा हंगामा
विदेशी आकाओं की तालियां बटोरने के लिए भारत-विरोधी कैंपेन चला रहे राहुल गांधी
Rahul Gandhi
विदेशी आकाओं की तालियां बटोरने के लिए भारत-विरोधी कैंपेन चला रहे राहुल गांधी
केरल मॉब लिंचिंग मामले में 5 गिरफ्तार, शरीर पर मिले थे 80 से ज्यादा चोट के निशान
Mob Lynching
केरल मॉब लिंचिंग मामले में 5 गिरफ्तार, शरीर पर मिले थे 80 से ज्यादा चोट के निशान
क्रिसमस और नए साल से पहले सुरक्षाबलों ने चलाए कश्मीर में सरप्राइज ऑपरेशन; शहर की...
Shrinagar
क्रिसमस और नए साल से पहले सुरक्षाबलों ने चलाए कश्मीर में सरप्राइज ऑपरेशन; शहर की...
74000 करोड़ की सत्ता पर ठाकरे ब्रदर्स की अग्निपरीक्षा, खतरे में सियासी भविष्य
BMC Election
74000 करोड़ की सत्ता पर ठाकरे ब्रदर्स की अग्निपरीक्षा, खतरे में सियासी भविष्य
बांग्लादेश के दीपू की मॉब लिंचिंग के खिलाफ दिल्ली में भयंकर विरोध प्रदर्शन, लगे नारे
Dipu Chandra das
बांग्लादेश के दीपू की मॉब लिंचिंग के खिलाफ दिल्ली में भयंकर विरोध प्रदर्शन, लगे नारे
ममेरे भाई से करा दी गई शादी, कई बार रेप; डॉन की बेटी ने PM मोदी से लगाई गुहार
Haseen Mastan Mirza
ममेरे भाई से करा दी गई शादी, कई बार रेप; डॉन की बेटी ने PM मोदी से लगाई गुहार
विदेशी फुटबॉल कोच को हिंदी न आने पर चेतावनी, BJP पार्षद का वीडियो वायरल
Renu Chaudhary Controversy
विदेशी फुटबॉल कोच को हिंदी न आने पर चेतावनी, BJP पार्षद का वीडियो वायरल