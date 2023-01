Rahul Gandhi: राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए कई आर्मी ऑफिसर, BJP ने उठाया आदर्श घोटाले का मुद्दा

Ex Army Chief Gen Deepak Kapoor: राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में 130 किमी का सफर तय कर चुकी है. रविवार के दिन इस यात्रा में पूर्व आर्मी चीफ जनरल दीपक कपूर शामिल हुए. राहुल की ये यात्रा करनाल से शुरू हुई. इस दिन कई पूर्व आर्मी ऑफिसर उनकी यात्रा में शामिल हुए. जवाब में बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने सवाल उठाना शुरूूकर दिए. उन्‍होंने कहा है कि महाराष्ट्र के आदर्श घोटाले में पूर्व सेना प्रमुख को आरोपी बनाया गया था. वे राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल हुए हैं आपको बता दें ये घोटाला 2011 में सामने आया था.

बीजेपी आईटी सेल के मुखिया ने उठाए सवाल

Ex-COAS Gen Deepak Kapoor, Lt Gen RK Hooda, Lt Gen VK Narula, AM PS Bhangu, Maj Gen Satbir Singh Chaudhary, Maj Gen Dharmender Singh, Col Jitender Gill, Col Pushpender Singh, Lt Gen DDS Sandhu, Maj Gen Bishamber Dayal, Col Rohit Chaudhry join @RahulGandhi at the #BharatJodoYatra pic.twitter.com/giKo7DuKd6

— Congress (@INCIndia) January 8, 2023