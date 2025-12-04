Advertisement
पुतिन की यात्रा को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप, सरकार विदेशी प्रतिनिधिमंडल से मिलने नहीं दे रही

Rahul Gandhi Putin Visit india: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दो दिवसीय भारत दौरे पर आने वाले हैं. इसके पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए राजनीतिक भूचाल ला दिया है. राहुल ने दावा किया है कि पुतिन के प्रतिनिधिमंडल से विपक्षी नेताओं को मिलने नहीं दिया जा रहा है. जानें पूरी खबर.

Dec 04, 2025, 12:59 PM IST
Government not want opposition to meet foreign delegations: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 4-5 दिसंबर 2025 को भारत यात्रा के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने दावा किया है कि सरकार विपक्ष के नेताओं को किसी भी विदेशी प्रतिनिधिमंडल या मेहमान से मिलने नहीं दे रही, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक परंपरा है. राहुल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के दौर में ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी, जब विपक्ष के नेता (LoP) को विदेशी मेहमानों से मिलने का मौका मिलता था. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब वह खुद विदेश यात्रा पर जाते हैं, तो सरकार उन्हें रोकती है, जो सरकार की "असुरक्षा" को दर्शाता है.

नेता प्रतिपक्ष को मिलने नहीं दिया जा रहा: राहुल गांधी
न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा' कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, "जो भी बाहर से आते हैं, उनकी नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठक होती है, यह परंपरा रही है...लेकिन आजकल यह होता कि विदेशी गणमान्य व्यक्ति आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सुझाव देती है कि नेता प्रतिपक्ष से नहीं मिलना चाहिए, तो यह(सरकार) उनकी नीति है...ये हर बार ऐसा करते हैं...संबंध तो सबके साथ है...हम भी हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं सिर्फ सरकार प्रतिनिधित्व नहीं करती है। सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष के लोग बाहर के लोगों से मिलें..."

प्रियंका गांधी ने भी लगाया आरोप
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "विपक्ष के नेता से पुतिन को न मिलने देना अच्छी परंपरा नहीं है. यह असुरक्षा के भाव से प्रेरित है." प्रियंका ने जोर दिया कि विपक्ष देश का हिस्सा है और विदेशी मेहमानों से उसकी मुलाकात लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करती है.

यह भी पढ़ें:- Russia President India Visit 2025 Live: दिल्ली के लिए रूस से उड़ा पुतिन का प्लेन, इधर ससंद पहुंचे डिप्टी पीएम डेनिस मंटुरोव, जानें अपडेट

रामदास आठवले का आया जवाब
केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने राहुल और प्रियंका के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, "ऐसी कोई बात नहीं है. अगर विपक्ष के नेता किसी विदेशी नेता से मिलना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं." आठवले ने इसे राजनीतिक स्टंट बताते हुए कहा कि सरकार किसी को रोक नहीं रही, बल्कि प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है.

पुतिन की यात्रा और परंपरा
पुतिन की यह यात्रा 2022 के यूक्रेन संघर्ष के बाद उनकी पहली भारत यात्रा है. इसमें पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक, रक्षा सौदे (जैसे ब्रह्मोस मिसाइल और S-400 सिस्टम), तेल व्यापार और श्रमिक गतिशीलता समझौते पर फोकस होगा. भारत-रूस व्यापार 2025 में 68 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, मुख्य रूप से रूसी तेल आयात से.

कृष्णा पांडेय

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

Putin

