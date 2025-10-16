Advertisement
'ट्रंप कर रहे हौले-हौले गुस्‍ताखियां'...राहुल ने दागा PM मोदी से सवाल- क्‍या आप डरे हुए हैं?

Rahul Gandhi: ट्रंप के हालिया बयान के बाद भारत में राजनीति तेज हो गई है. राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि पीएम मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं. साथ ही कहा कि ट्रंप को यह निर्णय लेने और घोषणा करने की अनुमति देते हैं कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 16, 2025, 09:49 AM IST
Rahul Gandhi on PM Modi: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए कहा कि पीएम मोदी महान हैं. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने मुझे यकीन दिलाया है कि वो अब रूस से तेल नहीं खरीदेंगे. इस पर अब विपक्षी पार्टियों ने हमला शुरू कर दिया है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी बड़ा हमला करते हुए कहा,'पीएम मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं. ट्रंप को यह निर्णय लेने और घोषणा करने की अनुमति देते हैं कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा.'

राहुल गांधी ने X हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं.

1. ट्रंप को यह निर्णय लेने और घोषणा करने की अनुमति देते हैं कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा.
2. बार-बार की गई अनदेखी के बावजूद बधाई संदेश भेजते रहते हैं.
3. वित्त मंत्री की अमेरिका यात्रा रद्द कर दी.
4. शर्म अल-शेख में शामिल नहीं हुए.
5. ऑपरेशन सिंदूर पर उनका विरोध नहीं करते.

ट्रंप ने आज क्या कहा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक 'महान व्यक्ति' और भारत को 'एक अविश्वसनीय देश' बताया है. उन्होंने आगे कहा कि वह मलेशिया में आगामी आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री से मिलने के लिए तैयार हैं. व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मलेशिया में प्रधानमंत्री के साथ संभावित मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा,'हां, जरूर, वह मेरे दोस्त हैं. हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं.' उन्होंने आगे कहा,'वह एक महान व्यक्ति हैं. वह ट्रंप से प्यार करते हैं... मैंने वर्षों से भारत को देखा है. यह एक अविश्वसनीय देश है, और हर साल एक नया नेता आता है. मेरा मतलब है, कुछ लोग कुछ महीनों के लिए वहां रहते हैं और यह साल दर साल होता रहा है और मेरा दोस्त लंबे समय से वहाँ है.' 

रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत- ट्रंप

ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्हें 'आश्वासन' दिया गया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह समझते हैं कि ऐसा तुरंत नहीं किया जा सकता. हालांकि भारत ने अभी तक इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. ट्रंप ने आगे कहा कि उन्होंने आज मुझे आश्वासन दिया कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे. आप इसे तुरंत नहीं कर सकते. यह एक छोटी सी प्रक्रिया है, लेकिन यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी और हम राष्ट्रपति पुतिन से बस यही चाहते हैं कि इसे रोकें.'

चीन पर भी बनाएंगे ऐसा ही दबाव

उन्होंने आगे कहा कि अगर भारत रूसी तेल नहीं खरीदता है, तो संघर्ष को समाप्त करना काफी आसान हो जाएगा. कुछ ही समय में वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे और जंग समाप्त होने के बाद वे रूस वापस चले जाएंगे. ट्रंप ने कि वह चीन पर भी ऐसा ही करने का दबाव डालेंगे. हालांकि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में रूसी तेल खरीदना शुरू किया है लेकिन चीन मास्को का सबसे बड़ा ऊर्जा खरीदार है. ट्रम्प प्रशासन ने अगस्त में रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाया, जबकि चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

