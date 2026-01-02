कांग्रेस सरकार के ही एक सर्वे ने राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ा दी, विधानसभा चुनावों से पहले झटका

Advertisement
कांग्रेस ने बैठे-बिठाए भाजपा को मौका दे दिया है. बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के एक सर्वे ने पूरी पार्टी विशेष रूप से टॉप लीडर्स को अपने ही सवालों के जवाब पर निरुत्तर कर दिया है. राहुल गांधी के लिए यह एक तरह का झटका है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Jan 02, 2026, 01:13 PM IST
जिस एक मुद्दे को लेकर राहुल गांधी केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं, अब कांग्रेस शासित राज्य के ही एक सर्वे ने सच्चाई सामने रख दी है. हाल में हुए विधानसभा चुनावों और पिछले लोकसभा चुनाव के समय भी कांग्रेस ईवीएम में कथित छेड़छाड़ का मुद्दा उछालती रही थी. बिहार विधानसभा चुनाव के समय राहुल गांधी ने दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की लेकिन अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की ओर से प्रकाशित राज्यव्यापी सर्वे में पता चला है कि ज्यादातर लोगों का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM पर भरोसा है. भाजपा ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है और अब वह इसे चुनावों में भी उछाल सकती है.  

हां, ऐसे समय में जब बंगाल समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव आयोग पर अभी से कुछ विपक्षी नेता सवाल उठाने लगे हैं, कांग्रेस सरकार का एक सर्वे राहुल गांधी के लिए झटके से कम नहीं है. कर्नाटक के ज्यादातर लोगों ने कहा है कि देश में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं. यह सर्वे मुख्य चुनाव अधिकारी वी. अंबुकुमार ने करवाया है. इसमें बेंगलुरु, बेलगावी, कलबुर्गी और मैसूर के 102 विधानसभा क्षेत्रों के 5,100 लोगों को शामिल किया गया. इसकी रिपोर्ट आधिकारिक रूप से कर्नाटक सरकार के ही एक विभाग कर्नाटक निगरानी और मूल्यांकन प्राधिकरण की ओर से प्रकाशित की गई है. ऐसे में इसकी सच्चाई पर कोई सवाल भी नहीं उठा सकता.  

पहले सर्वे के बारे में जानिए 

1. सर्वे में सामने आया कि 84.55 प्रतिशत लोग इस बात से सहमत हैं कि भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होते हैं. 
2. गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव पर सबसे ज्यादा भरोसा कलबुर्गी डिवीजन में दिखा. वहां 84.67 प्रतिशत लोग सहमत थे. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे कलबुर्गी से ही ताल्लुक रखते हैं. कुल 83.61 प्रतिशत लोग EVM पर भरोसा करते हैं.

राजनीतिक एक्सपर्ट पहले भी कहते रहे हैं कि कांग्रेस अभी वो मुद्दे नहीं उठा रही है जो जनता से सीधे जुड़े हों या जिस पर जनता को भरोसा हो. राहुल गांधी भाजपा के खिलाफ 'वोट चोरी' कैंपेन चला रहे हैं लेकिन यह सर्वे बता रहा है कि अब उन्हें नए मुद्दे ढूंढने होंगे. हैरानी की बात तो यह भी है कि कांग्रेस सरकार ने 'ईवीएम में भरोसे की कमी' का हवाला देते हुए स्थानीय निकाय के चुनावों में बैलट पेपर के इस्तेमाल पर लौटने का फैसला किया है. 

भाजपा का अटैक, कांग्रेस टूलकिट आखिरकार फेल!

कर्नाटक भाजपा ने सोशल मीडिया पर तीन प्वाइंट्स में कांग्रेस को घेरा. भाजपा ने लिखा, 'पहला - राहुल गांधी ने दिल्ली में 'वोट चोरी' रैली का ड्रामा किया, लेकिन कर्नाटक सरकार के अपने प्लानिंग डिपार्टमेंट के एक सर्वे से उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा. इसमें कन्फर्म हो गया कि 83.61% कन्नडिगा EVM पर भरोसा करते हैं. दूसरा- सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार बिना किसी सबूत के 'धांधली' का आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने कर्नाटक में सारा काम छोड़कर दिल्ली जाकर अपने नेता के झूठे नैरेटिव को सपोर्ट किया. तीसरा- खुद को 'फैक्ट चेकर' कहने वाले प्रियांक खरगे हाल ही में दो बार झूठ बोलते पकड़े गए. अब उनके नेता भी फेक न्यूज क्लब में शामिल हो गए हैं. दिल्ली से बेंगलुरु तक, आप बस खुद को बेवकूफ बना रहे हैं. यह ड्रामा बंद कीजिए. लोगों ने आपकी चाल समझ ली है.'

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

