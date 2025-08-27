'सुनो इसे 24 घंटे के अंदर बंद कर दो...', राहुल गांधी का बड़ा दावा- ट्रंप ने करवाया था भारत-पाक सीजफायर

India Pakistan ceasefire: ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को बड़ी चोट दी थी. जिसके बाद दोनों देशों में जंग छिड़ गई थी. एक बार फिर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है 5 घंटे में ही पीएम मोदी ने सबकुछ बंद कर दिया.
Rahul Gandhi: पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया था. ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था. जिसके बाद दोनों देशों में संघर्ष शुरू हो गया था, जिसके बाद दावा किया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्तता की वजह से संघर्ष रुका, हालांकि भारत ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था. हालांकि ट्रंप ने एक और बयान दिया, जिसे मुद्दा बनाते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है.
पीएम मोदी को किया था फोन
राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया और कहा- सुनो. ये जो तुम कर रहे हो इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर दो और नरेंद्र मोदी ने महज 5 घंटे के अंदर ही सब कुछ बंद कर दिया. दरअसल ट्रंप ने कहा कि उन्होंने व्यापार को लाभ के तौर पर इस्तेमाल करके भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम करवाया. इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को एक अच्छा इंसान भी बताया.
ट्रंप का बयान
उन्होंने हाल में ही दावा करते हुए कहा की मैंने एक एक शानदार इंसान भारत के पीएम मोदी से बात कि और उनसे पूछा कि आपके और पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है? फिर मैंने पाकिस्तान से व्यापार के बारे में बात की और मैंने कहा, आपके और भारत के बीच क्या चल रहा है? इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सैकड़ों सालों से चल रहा है. हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया की उन्होंने बात ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की थी या भारत की सैन्य कार्रवाई के बाद.
भारत ने किया था खारिज
ये कोई पहला मौका नहीं है जब ट्रंप ने ऐसा दावा किया इसके पहले भी वो इस तरह का दावा कर चुके हैं, जिसे भारत ने खारिज कर दिया था. बीते दिन मानसून सत्र के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि पहलगाम हमले पर संवेदना व्यक्त करने के लिए पीएम मोदी को फोन किया था. जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने कोई भी फोन नहीं किया था.
