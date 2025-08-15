₹1 लाख करोड़ का जुमला-सीज़न 2! पीएम मोदी पर राहुल का तंज, बोले- नहीं बचा कोई नया आइडिया
₹1 लाख करोड़ का जुमला-सीज़न 2! पीएम मोदी पर राहुल का तंज, बोले- नहीं बचा कोई नया आइडिया

PM Modi Independence day speech: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आंकड़ों के हवाले से मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड की धज्जियां उड़ाते हुए कहा, 'संसद में मेरे सवाल पर सरकार ने माना है कि 10 हजार से भी कम इंटर्नशिप हुईं. स्टाइपेंड इतना कम कि 90 फीसदी यूथ ने खुद मना कर दिया. मोदीजी के पास नया आइडिया नहीं बचा. युवाओं को रोजगार नहीं, जुमले मिलेंगे.'

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 15, 2025, 08:28 PM IST
₹1 लाख करोड़ का जुमला-सीज़न 2! पीएम मोदी पर राहुल का तंज, बोले- नहीं बचा कोई नया आइडिया

Rahul Gandhi on Modi Government: देश की आजादी की 79वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपनी 11 साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया उसके बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी एलओपी राहुल गांधी ने कुछ आंकड़ों के  हिसाब से पीएम मोदी और उनकी अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर बीते 11 सालों का सबसे बड़ा हमला किया है. आइए बताते हैं राहुल गांधी ने पीएम मोदी को क्या कहा?

लाख करोड़ का जुमला सीजन-2

राहुल गांधी ने अपनी एक्स पोस्ट पर लिखा- '₹1 लाख करोड़ का जुमला - सीज़न 2! 11 साल बाद भी मोदी जी के वही पुराने जुमले, वही रटे-रटाए आंकड़े. पिछले साल ₹1 लाख करोड़ से 1 करोड़ इंटर्नशिप का वादा - इस साल फिर ₹1 लाख करोड़ की नौकरी योजना! सच क्या है? संसद में मेरे सवाल पर सरकार ने माना - 10 हज़ार से भी कम इंटर्नशिप. स्टाइपेंड इतना कम कि 90% युवाओं ने मना कर दिया. मोदी जी के पास अब कोई नया आइडिया नहीं बचा। इस सरकार से युवाओं को रोज़गार नहीं, बस जुमले मिलेंगे.

 

ये भी पढे़ं- पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल

ये भी पढे़ं- पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल

103 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने क्या-क्या कहा?

FAQ-

सवाल- स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त 2025 को पीएम मोदी ने कितना लंबा भाषण दिया?
जवाब-  PM मोदी ने एक बार फिर लाल किले की प्राचीर से सबसे लंबा भाषण (PM Modi longest speech) देने का अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है. पीएम मोदी ने 103 मिनट का भाषण दिया है. इससे पहले उनका सबसे लंबा भाषण 98 मिनट का था.

सवाल- पीएम मोदी ने अपने भाषण में कितने बार किस शब्द का प्रयोग किया?
जवाब- लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी के दिए गए भाषण का लाइव ब्रॉडकास्ट सोशल मीडिया के सैकड़ों हैंडल्स और चैनलों पर हुआ. उनके पूरे भाषण की रिकॉर्डेड वीडियो फीड यानी क्लिप अनगिनत बार सुनी गई. पीएम मोदी के भाषण को हर बार की तरह शुक्रवार को भी लाखों व्यूज मिले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सबसे लंबे भाषण में 'देश' शब्द का सबसे ज्यादा 205 बार प्रयोग किया गया. इसके बाद उनके भाषण में आत्मनिर्भर शब्द कुल 22 बार, राष्ट्र शब्द 18 बार, ऑपरेशन सिंदूर शब्द- 5 बार, भारत शब्द- 107 बार और 'किसान' शब्द - 27 बार बोला.

सवाल- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता के आज के भाषण/बयान को किस तरह देखा जा रहा है?
जवाब- जश्न के आजादी की सालगिरह के मौके पर पीएम मोदी ने एक तरह से अपने भाषण में अपनी सरकार के 11 सालों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया. दूसरी ओर राहुल गांधी ने संसद में जो सवाल पूछा, उसका सरकार ने जो लिखित जवाब ऑन रिकॉर्ड दिया, उसे सोशल मीडिया X पर पोस्ट करके केंद्र की मोदी सरकार के युवाओं को रोजगार देने के तमाम दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दीं.

;