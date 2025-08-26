DNA: बिहार में प्रियंका की तीज, टेंशन में आए नीतीश! कांग्रेस ने क्यों पकड़ी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह?

Rahul Gandhi Bihar Yatra: राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में खास मेहमानों का आना शुरू हो गया है. मंगलवार को राहुल गांधी की इस यात्रा के 10वें दिन मेहमान के तौर पर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के अलावा राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी बिहार पहुंचीं.

प्रियंका गांधी मंगलवार और बुधवार यानी 2 दिनों तक वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी का साथ देंगी. इस दौरान प्रियंका उत्तर बिहार के 5 जिलों का दौरा करेंगी और महिला मतदाताओं का मन टटोलेंगी. वैसे तो यूपी और केरल में चुनाव अभियान के साथ-साथ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी आपने राहुल और प्रियंका को एक साथ रैली और रोड शो करते देखा होगा, लेकिन बिहार में दोनों का एक साथ ये पहला राजनीतिक अभियान है. प्रियंका का ये दौरा कई मायनों में ख़ास है.

प्रियंका का बिहार दौरा

एक तरफ वो NDA के लिए मजबूत माने जाने वाले जिलों का दौरा कर रही हैं, दूसरी तरफ अपने दौरे से वो महिला मतदाताओं को महागठबंधन की तरफ़ खींचने की कोशिश करेंगी. प्रियंका का ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि बुधवार को वो सीतामढ़ी के माता जानकी मंदिर में पूजा-अर्चना करने वाली हैं.

बिहार में चुनाव से कुछ हफ्ते पहले प्रियंका के माता जानकी मंदिर के दर्शन को वोट के लिए की गई कवायद माना जा रहा है. कहा जा रहा है कि मंदिर दर्शन के जरिए प्रियंका BJP के हिंदुत्व का जवाब देने वाली हैं.

वोटर अधिकार यात्रा से प्रियंका गांधी के जुड़ने की बात करें तो आज उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत सुपौल ज़िले से की. सुपौल के बाद राहुल-प्रियंका का काफिला मधुबनी पहुंचा और मंगलवार रात दरभंगा में रुकने के बाद बुधवार को दोनों मुज़फ़्फ़रपुर होते हुए सीतामढ़ी की तरफ़ रवाना होंगे.

प्रियंका गांधी जिस दिन राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हो रही हैं, उस दिन हरितालिका तीज का व्रत है.बिहार की ज़्यादातर महिलाएं ये व्रत करती हैं. हरितालिका तीज के दिन प्रियंका गांधी का बिहार दौरा नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक मानी जाने वाली महिलाओं के लिए कांग्रेस की ओर से एक संदेश के रूप में देखा जा रहा है.

बिहार में महिला वोटर इसलिए अहम मानी जाती है क्योंकि पिछले 3 विधानसभा चुनावों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज़्यादा वोटिंग की है.

2010 के विधानसभा चुनाव में पुरुषों के 51.1 प्रतिशत के मुकाबले 54.5 प्रतिशत महिलाओं ने वोटिंग की थी.

2015 के विधानसभा चुनाव में पुरुषों के 53.3 प्रतिशत के मुकाबले महिलाओं का टर्नआउट 60.4 प्रतिशत रहा.

जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में पुरुषों के 54.6 प्रतिशत के मुकाबले 59.7 प्रतिशत महिलाओं ने वोट डाले. माना जाता है कि महिला मतदाताओं के दम पर ही नीतीश कुमार लगातार चुनाव जीतते रहे हैं.

एक सर्वे के मुताबिक 2020 के विधानसभा चुनाव में NDA को 41 प्रतिशत महिला वोट मिले, जबकि महागठबंधन को 31 प्रतिशत.

नीतीश कुमार ने महिलाओं से जुड़ी योजनाओं और शराबबंदी को लागू करके महिला मतदाताओं को अपनी तरफ़ खींचा है. 2025 में नीतीश सरकार ने सरकारी नौकरियों में 35% महिला आरक्षण की घोषणा करके ये इशारा किया है कि महिलाओं के लिए NDA सरकार से ज़्यादा काम करने वाला कोई नहीं है. ऐसे में महिलाओं को नीतीश कुमार से तोड़कर महागठबंधन के पक्ष में जोड़ना राहुल, प्रियंका और तेजस्वी के लिए बड़ी चुनौती है.

वैसे आज और कल यानी 2 दिनों में प्रियंका जिन 5 ज़िलों से होकर गुजरेंगी, उन्हें NDA का गढ़ भी माना जाता है. सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, मुज़फ़्फ़रपुर और सीतामढ़ी को मिलाकर कुल 44 विधानसभा सीटें हैं. 2020 के विधानसभा चुनाव में NDA ने इनमें से 34 सीटों पर जीत हासिल की थी जबकि महागठबंधन को सिर्फ़ 10 सीटें मिली थीं.

अगर ये कहें कि उत्तर बिहार ने ही नीतीश की वापसी कराई थी तो गलत नहीं होगा.ऐसे में राहुल-प्रियंका की जोड़ी के लिए इस इलाके में सेंध लगाना कोई आसान काम नहीं होगा.यही वजह है कि BJP प्रियंका के दौरे को ज़्यादा अहमियत नहीं दे रही है.

अब बात राहुल-प्रियंका के सीतामढ़ी दौरे के महत्व की. प्रियंका गांधी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सीतामढ़ी में माता जानकी मंदिर के दर्शन करने वाली हैं. इसके बाद वो महिला मतदाताओं से संवाद भी कर सकती हैं.प्रियंका का सीता माता के मंदिर जाना महत्वपूर्ण है क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन नहीं करने को लेकर गांधी परिवार हमेशा बीजेपी के निशाने पर रहता आया है.

सीता मंदिर जाएंगी प्रियंका

इन आरोपों के बीच प्रियंका गांधी का सीता जी के मंदिर जाना हिंदू मतदाताओं को इशारा है.प्रियंका गांधी पहले भी मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का प्रयोग कर चुकी हैं.

प्रियंका जिस सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के दर्शन करने जा रही हैं, वहीं पर कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार की मौजूदगी में सीता जी के मंदिर का शिलान्यास किया था. 67 एकड़ में बनने वाले इस भव्य मंदिर का निर्माण 882 करोड़ की लागत से 11 महीनों में पूरा किया जाएगा. NDA सीता माता मंदिर को सरकार की बड़ी उपलब्धि कहकर प्रचारित कर रहा है.सीता जी के मंदिर को NDA की तरफ़ से मुद्दा बनाने की वजह से प्रियंका गांधी का सीतामढ़ी दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

स्टालिन भी होंगे शामिल

वैसे प्रियंका गांधी और रेवंत रेड्डी के वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के बाद आने वाले दिनों में कई और दिग्गज नेता वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी के मेहमान बनने वाले हैं. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन 27 अगस्त को इस यात्रा में शामिल होंगे जबकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 30 अगस्त को.इन दोनों के अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए बिहार के दौरे पर आएंगे.

हालांकि मंगलवार को अपनी यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी ने कोई भाषण नहीं दिया.प्रियंका की जगह सरकार पर निशाना साधने का काम राहुल गांधी ने किया.

प्रियंका गांधी के बिहार दौरे के बीच चर्चा महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर भी है क्योंकि इस मुद्दे पर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है.राहुल गांधी ने अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तेजस्वी के नाम पर साफ जवाब नहीं दिया है.ऐसे में सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस खुलकर तेजस्वी यादव के नाम का एलान नहीं कर रही है.