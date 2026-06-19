Rahul Gandhi Birthday: भारतीय राजनीति में प्रतीकों का खेल हमेशा से सत्ता के समीकरण तय करता आया है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के 56वें जन्मदिन के मौके पर वाराणसी के गंगा घाट से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने देश के सियासी गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है. जानकारी के मुताबिक, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के जन्मदिन पर उनका एक अनोखा पोस्टर जारी किया, जिसमें वे भगवान परशुराम के अवतार में नजर आ रहे हैं. इस पोस्टर में राहुल गांधी के एक हाथ में भगवान परशुराम का न्याय और साहस का प्रतीक 'फरसा' है, तो दूसरे हाथ में भारत का 'संविधान' है.
गंगा घाट पर कार्यकर्ताओं ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राहुल गांधी की इस तस्वीर का बकायदा दूध से अभिषेक किया. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये महज एक शुभकामना पोस्टर नहीं है, बल्कि कांग्रेस के थिंक-टैंक द्वारा बुना गया एक बेहद सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है. इस एक तस्वीर के जरिए कांग्रेस ने भारतीय राजनीति के दो सबसे बड़े ध्रुवों मंडल (सामाजिक न्याय) और कमंडल (सांस्कृतिक राष्ट्रवाद) का एक अनूठा और हैरान करने वाला संतुलन पेश किया है.
WATCH | Varanasi, Uttar Pradesh: Youth Congress performs 'dugdhabhishek' on a poster of Rahul Gandhi. The poster depicts him with an axe of Lord Parshuram on his one hand and Constitution of India in the other.
(Video: Youth Congress, Varanasi) pic.twitter.com/uD3Ct1yjcA
ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 19, 2026
इस पोस्टर के गहरे राजनीतिक मायने हैं. पौराणिक कथाओं में भगवान परशुराम को न्याय और ब्राह्मण समाज की अस्मिता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है. उत्तर प्रदेश और हिंदी पट्टी के राज्यों में ब्राह्मण मतदाताओं को साधने के लिए लंबे समय से दलों में होड़ मची है. राहुल के हाथ में फरसा दिखाकर कांग्रेस ने एक बड़ा सांस्कृतिक संदेश दिया है कि सनातन परंपरा और उसके नायक किसी एक राजनीतिक दल (भाजपा) की जागीर नहीं हैं. खुद को 'जनेऊधारी हिंदू' बताने और केदारनाथ-महाकाल की यात्राओं के बाद राहुल का यह नया अवतार भाजपा के 'कट्टर हिंदुत्व' के नैरेटिव को बिना किसी सामाजिक उन्माद के काउंटर करने की कोशिश है.
दूसरी तरफ, राहुल के दूसरे हाथ में भारतीय संविधान की प्रति है. साल 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्ष के लिए 'संविधान बचाओ' का नारा गेम-चेंजर साबित हुआ था, जिसने दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज को कांग्रेस से जोड़ा था. नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल अब भी खुद को लोकतांत्रिक मूल्यों के सबसे बड़े रक्षक के रूप में पेश कर रहे हैं.
भगवान परशुराम को शास्त्रों के साथ-साथ अस्त्रों का भी ज्ञाता माना जाता है, जो अन्याय के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख के लिए जाने जाते हैं. राहुल गांधी के हाथ में फरसा दिखाना उनके बदले हुए राजनीतिक तेवर को बयां करता है. अब वे रक्षात्मक राजनीति छोड़ सरकार की नीतियों पर फ्रंट-फुट पर आकर हमला कर रहे हैं.
संविधान के साथ न्याय की लड़ाई और फरसे के साथ अन्याय का संहार-यही इस तस्वीर का केंद्रीय विचार है. कांग्रेस अब भाजपा की पिच पर बैकफुट पर खेलने के बजाय अपने तरीके से सांस्कृतिक और संवैधानिक प्रतीकों का ऐसा मिश्रण तैयार कर रही है जो अगड़ों और पिछड़ों को एक साथ एक मंच पर ला सके. अब देखना यह होगा कि 'फरसा और संविधान' की यह नई जुगलबंदी आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में कितनी असरदार साबित होती है.