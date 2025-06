Rahul Gandhi Birthday: किसी ने कहा धड़कन, तो किसी ने... राहुल गांधी के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने क्या कामना की

राहुल गांधी आज अपना 55वां जन्मदिन मान रहे हैं. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को शुभकामानएं दी हैं. पीएम मोदी ने कांग्रेस सांसद को टैग करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई. ईश्वर उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करें.' पार्टी लाइन से इतर हर दल से राहुल गांधी को शुभकामनाएं मिल रही हैं. लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के साथ तस्वीर भी शेयर की.

Birthday greetings to the Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi. May he be blessed with a long and healthy life.@RahulGandhi — Narendra Modi (@narendramodi) June 19, 2025

उधर, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने लिखा, 'लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. सामाजिक न्याय के प्रति आपकी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता ने राजनीतिक विमर्श को नई दिशा प्रदान की है. आप समाज के हर वर्ग की प्रगति के लिए जो प्रयास कर रहे हैं और जिन बदलावों की अपेक्षा रखते हैं, उनमें आपको अपार सफलता मिले, यही मेरी दिल से की गई कामना है. साथ ही, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला वर्ष आपके लिए सुख-समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए.'

Happy birthday to the Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi Ji. I pray for his well being as well as long & healthy life. pic.twitter.com/0mReRaYB7B — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) June 19, 2025

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'लोकसभा में नेता विपक्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. मैं ईश्वर से आपके अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु व यशस्वी जीवन की प्रार्थना करता हूं.' शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी के साथ मुस्कुराती हुई तस्वीर शेयर की है.

Happy birthday wishes for the dynamic LOP @RahulGandhi on his special day. Wishing you abundance of happiness, love & a healthy long life ahead. Love & regards to the family. #HappyBirthday pic.twitter.com/Ip2D4w0Una — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) June 19, 2025

बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. आपके स्वस्थ, सफल, सुखद, दीर्घायु एवं मंगलमय जीवन की कामना करता हूं. आप पर ईश्वर की कृपा अनवरत बनी रहे.'

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'राहुल गांधी सिर्फ राजनेता ही नहीं, नफरत के इस दौर में मोहब्बत का विचार हैं, वह उस विश्वास की धड़कन हैं जो इस देश के हर वर्ग के न्याय, समानता और समान भागीदारी के लिए धड़क रही है. जहां विभाजन की आहट है, वहां आप एकता की आवाज़ हैं. यदि किसी को डराया जाता है, तो उसके साथ आप निर्भयता से खड़े होते हैं. अगर सच्चाई पर पहरे लगाए जाते हैं, तब आप सच के प्रहरी बन जाते हैं. आपके अंदर जो संवेदना, साहस और सच्चाई के प्रति प्रतिबद्धता है, वह हम सबके लिए प्रेरणादायी एवं अनुकरणीय है. वंचितों की उम्मीद, किसानों की आशा, युवाओं की प्रेरणा, मेरे पथप्रदर्शक एवं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. देवभूमि हिमाचल प्रदेश के समस्त देवी-देवताओं से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं मंगलमय जीवन की कामना करता हूं.' (आईएएनएस इनपुट के साथ)