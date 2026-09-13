ब्रिक्स डिनर में '80% नॉन-वेज' का दावा: राहुल गांधी के बयान पर BJP का तीखा पलटवार, जानें क्या है पूरा विवाद

देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स समिट के दौरान आयोजित गाला डिनर के पूरी तरह शाकाहारी मेन्यू को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाया है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर छोले भटूरे की तस्वीर साझा करते हुए कहा कि भारत की 80 फीसदी आबादी मांसाहारी है. राहुल गांधी ने लिखा, 'रिकॉर्ड के लिए: 80% भारतीय मांसाहारी हैं. भारतीय नॉन-वेज खाना स्वादिष्ट है. मेरी बहन के छोले भटूरे भी.'
राहुल गांधी की यह टिप्पणी ब्रिक्स समिट के दौरान आयोजित गाला डिनर के एक दिन बाद आई. डिनर में मेहमानों के लिए पूरी तरह शाकाहारी व्यंजन परोसे गए थे. मेन्यू में भारत के अलग-अलग हिस्सों की क्षेत्रीय परंपराओं से जुड़े कई व्यंजन शामिल थे. आयोजन में भारतीय खानपान की विविधता को शाकाहारी व्यंजनों के जरिए पेश किया गया. अब इस पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया है.
For the record: 80% of Indians are non-vegetarian.
Indian non-vegetarian food is delicious. As are my sister's chole bhature. pic.twitter.com/8f6ziKjLan
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 13, 2026
राहुल गांधी की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस को घेरा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ब्रिक्स देशों के नेताओं के लिए परोसे गए खाने को भी राजनीति का मुद्दा बना रही है. रिजिजू ने कहा कि ब्रिक्स देशों से आए मेहमानों ने भारतीय शाकाहारी व्यंजनों का आनंद लिया. उनके मुताबिक भारतीय वेजिटेरियन खाना स्वाद और पोषण के साथ देश की अलग-अलग क्षेत्रीय परंपराओं को भी सामने रखता है.
ब्रिक्स समिट जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजन में परोसे गए खाने को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद कांग्रेस और सरकार के बीच सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है. एक तरफ राहुल गांधी ने भारत में मांसाहारी भोजन की बड़ी हिस्सेदारी का जिक्र किया, वहीं रिजिजू ने इसे अंतरराष्ट्रीय मेहमानों के खाने पर राजनीति करने से जोड़ दिया.