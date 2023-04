Karnataka election 2023: राहुल गांधी ने खरीदी कर्नाटक के घरेलू ब्रांड की आइसक्रीम, कहा-ये है प्रदेश का गौरव

राहुल गांधी ने नंदनी की तारीफ की

गुजरात के अमूल द्वारा इस ब्रांड के अधिग्रहण की आशंका के बीच कांग्रेस नेता ने यह कदम राज्य में पार्टी नेताओं द्वारा घरेलू डेयरी ब्रांड का पुरजोर समर्थन करने के मद्देनजर उठाया है. आपको बता दें कि जल्द ही कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं और राहुल गांधी दो दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं. उन्होंने एक नंदिनी स्टोर से आइसक्रीम खरीदी. इस दौरान उनके साथ कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार और पार्टी महासचिव के. सी. वेणुगोपाल भी मौजूद थे. ट्विटर पर अपनी तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि कर्नाटक का गौरव नंदिनी सर्वश्रेष्ठ है. दोनों दुग्ध संघों के बीच विवाद हाल में शुरू हुआ था, जब अमूल ने घोषणा की थी कि वह बेंगलुरु में भी दूध की आपूर्ति करेगा.

Karnataka’s Pride - NANDINI is the best! pic.twitter.com/Ndez8finup

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 16, 2023