SC के दिल्ली NCR से कुत्तों को हटाने वाले आदेश पर राहुल गांधी का बयान, अमानवीय बताया फैसला

Rahul Gandhi: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में सभी आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम्स में डालने का आदेश दिया है. वहीं अब कोर्ट के इस फैसले को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उनका कहना है कि SC का यह फैसला मानवीय और साइंटिफिक पॉलिसी को पीछे ले जाने वाला कदम है. बता दें कि मेनका गांधी ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपत्ति जताई है.

SC के आदेश पर राहुल की प्रतिक्रिया

राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा,' दिल्ली NCR से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश दशकों से चली आ रही मानवीय और विज्ञान-समर्थित नीति से एक कदम पीछे है. ये बेजुबान आत्माएं कोई समस्या नहीं हैं जिन्हें मिटाया जा सके. आश्रय, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल सड़कों को बिना किसी क्रूरता के सुरक्षित रख सकते हैं. कंबल हटाना क्रूर, अदूरदर्शी है और हमारी करुणा को खत्म करता है. हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जन सुरक्षा और पशु कल्याण साथ-साथ चलें.'

The SC’s directive to remove all stray dogs from Delhi-NCR is a step back from decades of humane, science-backed policy. These voiceless souls are not “problems” to be erased.

Shelters, sterilisation, vaccination & community care can keep streets safe - without cruelty. Blanket… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 12, 2025

मेनका गांधी ने भी खड़े किए सवाल

बता दें कि राहुल गांधी ही नहीं बल्कि मेनका गांधी ने भी SC के इस आदेश पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा,' दिल्ली में 3 लाख आवारा कुत्ते हैं. उन सभी को पकड़कर शेल्टर होम भिजवाया जाएगा. उनको सड़कों से हटाने के लिए दिल्ली सरकार को 1000 या 2000 शेल्टर होम बनाने होंगे क्योंकि अधिक कुत्तों को एक साथ नहीं रखा जा सकता. सबसे पहले तो उसके लिए जमीन खोजनी होगी. इस पर 4-5 करोड़ के करीब का खर्च आएगा क्योंकि हर सेंटर में केयरटेकर, खाना बनाने वाले और खिलाने वाले और चौकीदार की व्यवस्था करनी होगी.' उन्होंने कहा कि इससे पहले SC की एक बेंच ने एक महीने पहले ही इस मामले पर संतुलित फैसला सुनाया था. अब एक महीने बाद दूसरी बेंच ने फैसला लिया है कि सबको पकड़ो. पहले वाला फैसला सही है क्योंकि वह स्थापित है.

2 महीने तक हटाने होंगे आवारा कुत्ते

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का न सिर्फ नेता बल्कि आम जनता भी विरोध कर रही है. सोशल मीडिया पर लोग इसपर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर कर रही है. वहीं कुछ लोग इस फैसले को लेकर कोर्ट के खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं, हालांकि कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत भी किया है. बता दें कि SC ने 8 हफ्तों के अंदर सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया है.

FAQ

सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है?

सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्तों के अंदर दिल्ली NCR से सभी आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम्स में डालने का आदेश दिया है.

राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर क्या कहा?

राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर कहा कि यह मानवीय और साइंटिफिक पॉलिसी को पीछे ले जाने वाला कदम है.