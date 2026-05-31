CBSE रिजल्ट विवाद: छात्र वेदांत श्रीवास्तव से मिले राहुल गांधी, सिस्टम पर साधा निशाना

Rahul Gandhi With Vedant: राहुल गांधी ने सीबीएसई ऑन-स्क्रीन मार्किंग गड़बड़ी के शिकार हुए छात्र वेदांत श्रीवास्तव से मुलाकात की. इस दौरान सोशल मीडिया पर वेदांत को राष्ट्र-विरोधी और सोरोस एजेंट कहे जाने पर दोनों ने जमकर ठहाके लगाए. राहुल ने कहा कि सीधे सवाल पूछने पर छात्रों को जवाब के बदले ट्रोलिंग और अपमान मिला, जबकि वे एक सुरक्षित भविष्य के हकदार हैं.
Trending Photos
CBSE OSM Glitch: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की लापरवाही का शिकार हुए कक्षा 12 के छात्र वेदांत श्रीवास्तव और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मुलाकात का एक बेहद दिलचस्प वीडियो सामने आया है. दरअसल, सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली में हुई गड़बड़ी के कारण वेदांत को किसी और की भौतिकी (Physics) की उत्तर पुस्तिका मिल गई थी, जिसके बाद यह मामला सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. सीबीएसई ने बाद में अपनी इस गंभीर गलती को स्वीकार किया और उसमें सुधार भी किया, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर इस युवा छात्र को भयंकर ट्रोलिंग और गाली-गलौज का सामना करना पड़ा. इस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी और वेदांत ने उन पर लगाए जा रहे गंभीर और अजीबोगरीब आरोपों का खुलकर उपहास उड़ाया.
मुलाकात के दौरान वेदांत ने राहुल गांधी को बताया कि कैसे सोशल मीडिया पर उन्हें राष्ट्र-विरोधी, डीप स्टेट एजेंट और यहां तक कि सोरस एजेंट तक कह दिया गया. 'सोरस एजेंट' वाले तमगे पर तो दोनों अपनी हंसी नहीं रोक पाए. गौरतलब है कि यह संदर्भ हंगेरियन-अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस से जुड़ा है, जिन पर अक्सर दक्षिणपंथी विचारकों द्वारा वामपंथी एजेंडे को फंडिंग करने के आरोप लगते रहे हैं. इस बातचीत के वायरल हुए एक 90 सेकंड के वीडियो क्लिप में राहुल गांधी हंसते हुए कहते नजर आ रहे हैं, इन 'राष्ट्र-विरोधी' लोगों... इन 'आतंकवादियों' के चेहरे दिखाओ. यह क्लिप रविवार, 31 मई को सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई.
A revealing chat with my fellow “anti-national Soros agents.”
Vedant and his friends are brilliant, brave young Indians who asked CBSE and the Modi government simple questions - but got insults instead of answers.
They deserve a bright and secure future. We will make sure they… pic.twitter.com/5InBxgJv1B
Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 31, 2026
राहुल गांधी ने इस मुलाकात का वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा कि मेरे साथी 'राष्ट्र-विरोधी सोरोस एजेंटों' के साथ एक बड़ा खुलासा करने वाली बातचीत. उन्होंने तंजिया और संजीदा लहजे के मिश्रण के साथ आगे लिखा कि वेदांत और उसके दोस्त बेहद प्रतिभाशाली और साहसी युवा भारतीय हैं. उन्होंने सीबीएसई और मोदी सरकार से बेहद सीधे और सरल सवाल पूछे थे, लेकिन उन्हें जवाब देने के बजाय सिर्फ अपमान और ट्रोलिंग दी गई." कांग्रेस नेता ने युवाओं का समर्थन करते हुए जोर देकर कहा कि देश के छात्र एक उज्ज्वल और सुरक्षित भविष्य के हकदार हैं, और वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें उनका हक मिले. तकनीकी खामियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक छात्र को जिस तरह 'ट्रोल आर्मी' का शिकार होना पड़ा, उसने अब एक बड़ा सियासी रंग ले लिया है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.