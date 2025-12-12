सदन में फिर 'महाभारत'! राहुल ने बताया अमित शाह को 'नर्वस'? पाटिल की श्रद्धांजलि के बीच गरमाई सियासत!

Advertisement
Shivraj Patil Tribute: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा सांसदों की बैठक की अध्यक्षता की है, जिसमें शीतकालीन सत्र में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा की गई और दिवंगत नेता शिवराज पाटिल को श्रद्धांजलि दी गई.

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 12, 2025, 01:28 PM IST
Shivraj Patil Tribute: कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की एक बैठक आज पार्टी के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई है. यह बैठक शीतकालीन सत्र में अब तक पार्टी सांसदों के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए आयोजित की गई थी. संसद के निचले सदन, लोकसभा में कांग्रेस के 99 सांसद हैं.

दिवंगत शिवराज पाटिल को श्रद्धांजलि
वरिष्ठ कांग्रेस नेता के. सुरेश ने बताया कि यह नेता प्रतिपक्ष के साथ एक नियमित बैठक थी, और इस दौरान पार्टी सांसदों ने दिवंगत कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल को श्रद्धांजलि देते हुए एक शोक प्रस्ताव पारित किया है. के. सुरेश ने कहा, "बैठक में कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक रहे शिवराज पाटिल के लिए शोक प्रस्ताव पारित किया गया है. उन्होंने गृह मंत्री, स्पीकर और राज्यपाल के रूप में सेवाएं दीं, इसलिए उनका जाना पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान है." कहा जा रहा है कि भाजपा ने का

सुरेश ने आगे बताया कि, शीतकालीन सत्र समाप्त होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए LoP ने सांसदों के साथ बातचीत की है. बैठक में कांग्रेस सांसदों के प्रदर्शन के साथ-साथ अब तक के सत्र की प्रगति पर भी चर्चा की गई है.

राहुल गांधी ने अमित शाह पर फिर साधा निशाना
इससे पहले गुरुवार को, राहुल गांधी ने लोकसभा में चुनावी सुधार बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कांग्रेस पार्टी पर किए गए हमलों के बाद उन पर अपना हमला जारी रखा है.

राहुल गांधी ने दावा किया कि गृह मंत्री ने उनके किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया है. उन्होंने कहा, "अमित शाह जी कल बहुत घबराए हुए थे. उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया, उनके हाथ कांप रहे थे. वह जबरदस्त मानसिक दबाव में हैं. यह कल सबने देखा, मैंने उनसे जो पूछा, उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया. उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया."

एक अन्य कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने भी कहा, "जो पारदर्शिता होनी चाहिए थी, वह दिखाई नहीं दी. हरियाणा में क्या हुआ, उन्होंने असली सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय कांग्रेस पर आरोप लगाए गए. आज जो हो रहा है, उसका कोई जवाब नहीं मिला."

भाजपा ने बताया हिट एंड रन रणनीति
वहीं, दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता पर हिट एंड रन की रणनीति अपनाने का आरोप लगाया है. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा, "राहुल गांधी हिट एंड रन का फॉर्मूला अपनाते हैं... जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बोलते हैं, तो वह बाहर चले जाते हैं, यही उनकी लोकतंत्र की समझ है. उनमें सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है." बुधवार को, लोकसभा में तनाव तब और बढ़ गया था जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वोट चोरी के आरोपों को लेकर तीखी बहस में उलझ गए थे.

