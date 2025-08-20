भाजपा के इस नेता को अपनी पार्टी ने कम, कांग्रेस ने दिए ज्यादा वोट? राहुल ने हाथ मिलाकर दी बधाई
भाजपा के इस नेता को अपनी पार्टी ने कम, कांग्रेस ने दिए ज्यादा वोट? राहुल ने हाथ मिलाकर दी बधाई

Pratap Rudy: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को भाजपा सांसद को दुर्लभ बधाई दी. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो भाजपा नेता को मुबारकबाद दे रहे हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 20, 2025, 03:55 PM IST
Rahul Gandhi: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीनियर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी को कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक महत्वपूर्ण पद के लिए चुनाव जीतने पर बधाई दी और इसे एक 'असामान्य हाथ मिलाना' बताया. राहुल गांधी आज सुबह संसद भवन में मीडिया से बात कर रहे थे. यह बात विपक्ष के जरिए मतदाता सूचियों और बिहार में जारी SIR के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन की वजह से दोनों सदनों में मचे हंगामेदार दिन से पहले कही गई.

राहुल गांधी ने रूडी से मिलाया हाथ

प्रताप रूडी ने हाल ही में कांस्टीट्यूशन क्लब के सचिव (प्रशासन) के तौर पर एक और कार्यकाल हासिल किया, उन्होंने क्लब के इतिहास के सबसे हाई-वोल्टेज चुनावों में से एक में भाजपा नेता संजीव बालियान को हराया. इसी को लेकर जैसे ही राहुल गांधी ने प्रताप रूडी को देखा तो उनके पास चले गए और उनका अभिवादन किया. इसके बाद राहुल मीडिया से कहा,'कांग्रेस और भाजपा के बीच एक असामान्य हाथ मिलाना. वैसे बधाई हो.' कांग्रेस नेता के जवाब में रूडी ने 'धन्यवाद' कहा. 

कौन हैं प्रताप रूडी?

पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रताप रूडी को भाजपा बनाम भाजपा मुकाबले में विपक्षी सांसदों के ज्यादातर वोट मिले हैं. हालांकि दोनों भाजपा नेताओं ने जोर देकर कहा है कि चुनावी लड़ाई को दलगत राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए. पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रताप रूडी 6 बार सांसद रह चुके हैं. इससे पहले 1990 में महज 26 साल की उम्र में वे बिहार राज्य विधानसभा के एक विधायक के रूप में चुने गए; उनकी गिनती सबसे कम उम्र के विधायकों में से एक के रूप में की जाती है. 1996 में बिहार के छपरा से संसद के निर्वाचित हुए थे.

चुनाव में किस-किसने लिया हिस्सा?

क्लब के चुनाव में भारी मतदान हुआ जिसमें 1295 सदस्यों में से 707 सदस्यों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया. इनमें दोनों पार्टियों के टॉप नेता - केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा कई शीर्ष मंत्री और विपक्षी नेता शामिल थे.

Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

Rahul Gandhi

