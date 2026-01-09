क्या आप BJP के नेता हैं या...? रामभद्राचार्य के बयान पर कांग्रेस नेता ने किया पलटवार

Rahul Gandhi: आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वी. गुरुनादम ने जगतगुरु रामभद्राचार्य के उस बयान की आलोचना की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाए जाने की मांग की. उन्होंने कहा कि आखिर आप किस आधार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाए जाने की मांग कर सकते हैं. क्या आप भाजपा के नेता या उनके कोई सैनिक हैं? अगर नहीं हैं, तो भला आप किस आधार पर राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष को हटाए जाने की मांग कर सकते हैं. आपकी मांग पूरी तरह से अनुचित है.

वी. गुरुनादम ने जगतगुरु पर साधा निशाना

आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने जगतगुरु पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आपका काम आस्था से जुड़ा हुआ है. ऐसी स्थिति में आपके लिए यह बेहतर रहेगा कि आप राजनीति से जुड़े मुद्दों पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना ही करें. इस तरह की मांग आप कैसे कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि जगतगुरु का बयान पूरी तरह से अजीब है. आप जगतगुरु हैं। ऐसी स्थिति में आप भला इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं. यह पूरी तरह से अनुचित है. आप अपना मतलब आस्था से रखिए, इन चीजों से नहीं. लेकिन, अगर आप राजनीति से जुड़े मुद्दे पर हस्तक्षेप करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में आपको अपने नाम से जगतगुरु जैसे शब्द हटा लेने चाहिए. ऐसे शब्दों को अपने नाम के आगे लगाने का आपके लिए कोई मतलब नहीं रह जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष से हटाए जाने की जरूरत नहीं है. राहुल गांधी इस देश के नायक हैं. वो जनता से जुड़े मुद्दों को पूरे जोर शोर से उठा रहे हैं. वो जनता के हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं. ऐसी स्थिति में आपके लिए यह जरूरी हो जाता है कि आप किसी भी सूरत में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाए जाने की मांग पूरी तरह से अर्थ विहीन है.

ये भी पढ़ें: असम BJP अध्यक्ष दिलीप सैकिया के खिलाफ FIR दर्ज, कांग्रेस ने लगाया 'वोट चोरी' का आरोप

अध्यक्ष ने कहा कि इस देश में नेता प्रतिपक्ष का पद संविधान की तरफ से सृजित किया गया है. ये पद केंद्र सरकार या किसी राजनीतिक दल की तरफ से सृजित नहीं किया गया है. ऐसी स्थिति में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष से हटाए जाने की मांग करने वाले जगतगुरु कौन होते हैं? उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जगतगुरु के इस बयान की निंदा करती है. ईश्वर आपको कभी माफ नहीं करेगा. आप ईश्वर की शक्ति से अनजान है. आपने अपने नाम के आगे जगतगुरु शब्द लगा रखा है, लेकिन मौजूदा समय में आपने जिस तरह का बयान दिया है, उससे आपने अपने नाम की गरिमा को मिट्टी को मिला लिया है.