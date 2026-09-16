'मोदी जी, फौरन वापस लें UPI टैक्स': डिजिटल पेमेंट के नए नियमों पर बरसे राहुल गांधी, लगाया गंभीर आरोप

डिजिटल पेमेंट के नए नियमों पर सियासी बवाल मच गया है. 2,000 रुपये से ज्यादा के मर्चेंट पेमेंट पर लगने वाले 0.4 फीसदी चार्ज को राहुल गांधी ने 'UPI टैक्स' बताया है. सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने पीएम मोदी से इसे तुरंत वापस लेने की मांग की. राहुल ने आरोप लगाया कि इस फैसले से सीधा देश की आम जनता की जेब पर बोझ पड़ेगा. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा 'मोदी जी, UPI टैक्स वापस लीजिए, अभी.' वीडियो में सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI पर टैक्स लगाकर हर भारतीय पर बोझ डाल दिया है और इससे अमेरिका को भारी पैसा भेजा जा रहा है.
राहुल ने इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि 'इंदिरा जी से एक बार पूछा गया था कि वे बाएं और झुकती हैं या दायीं ओर. इस पर इंदिरा जी ने कहा कि मैं तनकर खड़ी रहती हूं, लेकिन मोदी का पूरा अलग कॉन्सेप्ट है, वे न तो लेफ्ट हैं और न ही राइट, उन्होंने सीधा डोनाल्ड ट्रंप के सामने सीधे लेट जाने फैसला किया है.
राहुल ने आगे कहा कि 'मोदी जी ने यूपीआई पर टैक्स लगाकर हरेक भारतीय पर टैक्स लगा दिया है. और अमेरिका को भारी पैसा दे दिया है. मोदी जी कृपया अमेरिका के सामने लेटना बंद करिए, कुछ हिम्मत दिखाइए, खड़े हो जाइए और यूपीआई टैक्स को वापस लीजिए.'
इससे पहले एक X पोस्ट में भी राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था. उन्होंने लिखा कि 'मोदी सरकार ने चुपचाप UPI पर फीस लगाने का रास्ता खोल दिया है. अब ₹2,000 से ऊपर के merchant UPI लेन-देन पर MDR लगाया जा सकता है. इन ट्रांजैक्शन्स की संख्या भले ही सिर्फ 5% हो, लेकिन UPI के कुल transaction value का करीब 65% इन्हीं में है. सरकार कहती है कि ग्राहक से कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी, लेकिन दुकानदार पर लगने वाली फीस आखिर आएगी कहां से? कीमतों में जुड़कर ग्राहक की जेब से.'
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर अमेरिकी भुगतान कंपनियों के दबाव में आकर यह कदम उठाने का भी आरोप लगाया. उनका आरोप है कि इसका उद्देश्य भारत की शून्य-MDR नीति को बदलना है. उन्होंने पोस्ट में लिखा 'अमेरिकी payment कम्पनियां लंबे समय से भारत की zero-MDR नीति का विरोध करती रही हैं. अब मोदी सरकार ने ठीक उसी दिशा में नीति बदलने का रास्ता खोल दिया है. US Trade Deal की तरह ही, Compromised PM मोदी एक बार फिर अमेरिकी दबाव के सामने surrender कर रहे हैं.'
दरअसल, यूपीआई पेमेंट को लेकर सरकार ने नया फ्रेमवर्क जारी किया है. नए नियम के तहत 2,000 रुपये से ऊपर के कुछ मर्चेंट पेमेंट पर 0.4 फीसदी मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने की बात कही गई है. हालांकि सरकार का कहना है कि इसका असर आम ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा और उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा.