21 जुलाई को PM आवास पर धरना, 21 अगस्त को संसद मार्ग थाने में बैठे राहुल, कांग्रेस की क्या है 'धरना पॉलिटिक्स'?

पहले कांग्रेस की राजनीति संसद में बहस करने, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने या ज्ञापन सौंपने तक ही सीमित मानी जाती थी, लेकिन 2024 के चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी का अंदाज पूरी तरह बदल चुका है. वे अब प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना सीधे सड़कों पर उतर रहे हैं. 21 जुलाई को पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन और फिर ठीक एक महीने बाद 21 अगस्त को सीधे थाने के फर्श पर धरने पर बैठ जाना इसका साफ सबूत है. पीड़ित को साथ लेकर थाने पहुंचना और एफआईआर दर्ज कराने की जिद पर अड़ जाना उनकी नई 'ऑन-द-ग्राउंड' राजनीति का खुला ऐलान है.
21 जुलाई को पीएम आवास पर दस्तक और ठीक 1 महीने बाद 21 अगस्त को थाने के बाहर धरना. राहुल का यह अंदाज साफ संकेत देता है कि वो अब संसद के सत्रों के भरोसे नहीं हैं, बल्कि वे चौबीसों घंटे 'ऑन-द-ग्राउंड मोड' में राजनीति करना चाहते हैं.
राहुल गांधी ने 21 जुलाई को सीधे प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर छात्रों और युवाओं के मुद्दों पर सत्ता के शीर्ष केंद्र को सीधी चुनौती दी थी. वहीं ठीक एक महीने बाद, 21 अगस्त को संसद मार्ग थाने और डीसीपी कार्यालय पर उतरकर पैलेट गन विवाद व प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर एफआईआर की सीधी मांग की गई. 21 जुलाई और 21 अगस्त की तारीखों का यह सियासी संयोग विपक्ष की बदली हुई आक्रामक रणनीति को साफ दर्शाता है.
21 अगस्त को वो पैलेट गन से घायल पीड़ित छात्र साहिल और उसकी मां को साथ लेकर सीधे थाने पहुंच गए. थाने में जाकर सीधे जांच अधिकारी का नाम मांगना और एफआईआर दर्ज न होने तक धरने से न हटने की जिद करना कांग्रेस की पारंपरिक 'नरम' राजनीति से बिल्कुल जुदा है.
राहुल संसद मार्ग थाने के बाहर पिछले 5 घंटे से प्रदर्शन पर रहे हैं. उनका कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ ऐसी बर्बरता किसके कहने पर की गई और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? राहुल ने कहा, 'हम मांग कर रहे हैं कि FIR दर्ज की जाए. उन्होंने हमें बताया कि उन्हें ऊपर से आदेश मिला है और वे FIR दर्ज नहीं कर सकते. जब तक FIR दर्ज नहीं हो जाती, हम यहां से नहीं हटेंगे.' राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद और जयराम रमेश भी मौजूद हैं. 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्र साहिल घायल हो गए थे.
इस पूरे घटनाक्रम की सबसे अहम बात यह है कि राहुल गांधी के धरने पर बैठते ही बीजेपी की पूरी टॉप लीडरशिप तत्काल और आक्रामक तरीके से रिएक्ट करती है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और वरिष्ठ सांसद रविशंकर प्रसाद ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए राहुल गांधी के धरने को 'फुटेज की भूख', 'नौटंकी' और 'अराजकता की राजनीति' करार दिया. बीजेपी का तर्क है कि जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच समिति बना चुका है, तो थाने में धरना देना सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं के अनादर का प्रयास है.
बीजेपी नेताओं का राहुल गांधी को लेकर तुरंत रिएक्ट करना ये संकेत देता है कि सत्तापक्ष राहुल गांधी की इस 'स्ट्रीट पॉलिटिक्स' को हल्के में नहीं ले रहा है. बीजेपी को कहीं ना कहीं यह अहसास है कि अगर राहुल गांधी जमीनी मुद्दों और प्रशासनिक लड़ाइयों में लगातार दिखते रहे, तो यह सीधे तौर पर युवा और आम जनमानस के बीच नैरेटिव बना सकता है.
धरना प्रदर्शन पॉलिटिक्स के जरिए राहुल गांधी संसद की दीवारों से निकलकर थाने की फर्श तक पहुंचे हैं, यह उनके राजनीतिक बदलाव का नया अध्याय माना जा रहा है. यह एक ऐसी रणनीति है, जहां वे खुद को सिस्टम के खिलाफ आम लोगों की पैरवी करने वाला बनकर खुद को पेश कर रहे हैं और इसी वजह से बीजेपी को हर बार तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानों के जरिए इस पर पलटवार करने उतरना पड़ रहा है.