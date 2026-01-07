'फर्क समझिए सरजी', राहुल गांधी का गंभीर आरोप- पीएम मोदी ने ट्रंप की ‘जी-हजूरी’ की, 1971 में इंदिरा भी नहीं झुकी थीं

Rahul Gandhi dig PM Modi Trump tariffs: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर भारी टैरिफ लगाने और रूसी तेल खरीद कम करने के बयान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने मोदी पर अमेरिकी दबाव में ‘‘सरेंडर’’ करने का आरोप लगाया और उनकी नेतृत्व शैली की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से की है.

ट्रंप के बयान के बाद राहुल का हमला

राहुल गांधी की यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें ट्रंप ने हाउस GOP मेंबर रिट्रीट में दावा किया था कि पीएम मोदी उनसे मिलने के इच्छुक थे. ट्रंप ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी मुझसे मिलने आए. ‘सर, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं?’ हां.’’ट्रंप ने भारत पर लगे भारी टैरिफ का भी जिक्र किया और कहा कि नई दिल्ली अब ‘‘बहुत ज्यादा टैरिफ’’ चुका रही है, क्योंकि उसने रूसी तेल की खरीद ‘‘काफी कम’’ कर दी है.

फ़र्क समझो, सर जी! pic.twitter.com/pLUtZK3oGR — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 7, 2026

राहुल गांधी का पीएम मोदी पर गंभीर आरोप

राहुल गांधी ने अपने एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसका कैप्शन था – “फर्क समझिए सरजी”. वीडियो में राहुल ने बीजेपी-आरएसएस पर तंज कसते हुए कहा, “मैं इन बीजेपी-आरएसएस वालों को अच्छे से जानता हूं. थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा धक्का दो तो डर के मारे भाग जाते हैं.” राहुल ने आगे कहा, “जैसे ही ट्रंप ने वहां से इशारा किया, यहां फोन उठाया गया और बोला गया- मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र जी ने सरेंडर कर दिया और ‘यस सर’ कहकर ट्रंप का इशारा मान लिया.”

1971 का युद्ध और इंदिरा गांधी की मिसाल

राहुल गांधी ने सबसे बड़ा तंज इंदिरा गांधी को याद करते हुए और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध का जिक्र करते राहुल ने कहा कि उस समय भारत अमेरिकी दबाव के बावजूद मजबूती से खड़ा रहा था. उन्होंने अमेरिकी सातवें फ्लीट का उदाहरण देते हुए कहा ‘‘आपको शायद वह समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आता था. सातवां फ्लीट आ गया था. हथियार आए, एयरक्राफ्ट कैरियर आया. इंदिरा गांधी जी ने कहा, ‘मुझे जो करना है, मैं करूंगी.’ यही फर्क है.’’

व्यापार वार्ता पर भी सवाल

ट्रंप ने यह भी कहा कि उनका मोदी से अच्छा रिश्ता है, लेकिन टैरिफ की वजह से भारत थोड़ा नाराज है. साथ ही अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी में देरी का जिक्र करते हुए ट्रंप बोले कि भारत पिछले पांच साल से इनका इंतजार कर रहा है. इस बयान से भारत-अमेरिका संबंधों पर नई बहस छिड़ गई है. राहुल गांधी का यह हमला राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा बटोर रहा है. विपक्ष का कहना है कि सरकार विदेश नीति में कमजोर पड़ रही है, जबकि सत्ता पक्ष इसे सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी बता रहा है.

ट्रंप ने क्या कहा था?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक कार्यक्रम में दावा किया कि पीएम मोदी ने उनसे मिलने की गुजारिश की थी. ट्रंप ने कहा, “प्राइम मिनिस्टर मोदी मेरे पास आए और बोले – ‘सर, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं प्लीज?’ हां बिल्कुल.” ट्रंप ने यह भी बताया कि भारत अब उन पर बहुत ज्यादा टैरिफ दे रहा है क्योंकि रूसी तेल की खरीद काफी कम कर दी गई है. ट्रंप के मुताबिक, भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया गया है, जिसमें रूसी तेल खरीद से जुड़ा 25% अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है. इस वजह से दोनों देशों के बीच कई दौर की व्यापार वार्ता हुई, लेकिन अभी तक कोई बड़ा समझौता नहीं हो पाया.