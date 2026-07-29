राहुल के 'इडियट' और 'अंधभक्त' बोलने पर बवाल, स्पीकर के आदेश के बाद हटाए गए दोनों आपत्तिजनक शब्द

Rahul Gandhi: संसद के मानसून सत्र में 'एंटी पेपर लीक बिल' पर चर्चा हो रही है. 29 जुलाई यानी आज इस बिल पर चर्चा के दौरान उस समय भारी हंगामा मच गया, जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने भाषण में 'इडियट' (Idiot) और 'अंधभक्त' शब्दों का यूज किया. राहुल ने एक स्टूडेंट से हुई बातचीत का हवाला देते हुए छात्र, इडियट और अंधभक्त के बारे में समझाया, जिस पर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई.
राहुल ने अपने संबोधन में 'अंधभक्त' और 'इडियट' जैसे शब्दों का जिक्र करते हुए कहा, 'अंधभक्त मूर्ख को भगवान मानते हैं. अंधभक्तों को किस श्रेणी में रखा जाए?' इसके बाद संसद में हंगामा मच गया. हालांकि, स्पीकर के आदेश के बाद इन शब्दों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया.
राहुल गांधी ने जैसे ही 'इडियट' शब्द का यूज किया, तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और सत्ता पक्ष के अन्य सांसद तुरंत खड़े होकर कड़ा विरोध करने लगे. किरेन रिजिजू ने आपत्ति जताते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष को संसद की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए और इस तरह के असंसदीय या अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.
हंगामे के बीच राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए लोकसभा अध्यक्ष से कहा, 'अध्यक्ष जी, अगर आप चाहते हैं कि देश में सिर्फ बीजेपी ही बोले, तो मैं चुप होकर बैठ जाता हूं. मैं जब भी बोलने के लिए खड़ा होता हूं, बीजेपी की तरफ से कोई न कोई टोका-टोकी करने लगता है.' राहुल के बयान पर सत्ता पक्ष की आपत्ति के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी राहुल को टोका. स्पीकर ने राहुल से कहा कि विधेयक पर बोलिए.
एक संवाद के जरिए राहुल गांधी ने स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त के बारे में समझाया...
लोकसभा में अपने भाषण की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने एक छात्रा से पूछा था कि 'छात्र' होने का असली मतलब क्या है? उस बातचीत का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने सदन में तीन श्रेणियां स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त को समझाया.
स्टूडेंट (छात्र): राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने जब एक छात्रा से सवाल किया कि छात्र क्या है? इसके जवाब में उस लड़की ने बताया कि छात्र वह है, जिसका दिमाग और दिल खुला होता है. वह विनम्र होता है और स्वीकार करता है कि उसे सब कुछ नहीं पता. छात्र का मुख्य लक्ष्य हमेशा सच की खोज करना होता है और वह दूसरों के सच का सम्मान करता है.
इडियट (Idiot): राहुल गांधी ने छात्रा से दूसरे वर्ग यानी इडियट के बारे में पूछा, तो छात्रा ने बताया कि दूसरे वर्ग को एक छवि की जरूरत होती है, जो सच को स्वीकार नहीं कर सकता. इसे सच छुपाने के लिए एक बड़ी झूठी छवि और ताकत का दिखावा करना पड़ता है. ऐसा व्यक्ति खुद के 'भगवान' होने का दिखावा करता है.
अंधभक्त: राहुल गांधी ने छात्रा से पूछा कि अंधभक्त को कहां डाला जाए? उसने कहा कि अंधभक्त वह होता है, जिसे पूरी तरह यह भरोसा हो जाता है कि सामने बैठा 'इडियट' ही असली भगवान है.
अंधभक्त और इडियट शब्द पर हुए हंगामे से पहले राहुल गांधी ने देश के अलग-अलग हिस्सों और दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की सराहना की. उन्होंने कहा कि लाखों युवाओं का सड़कों पर उतरना कोई हिंसा या नफरत नहीं है, बल्कि देश की आने वाली पीढ़ी की गहरी चिंता और भावना का इजहार है. राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दलों को युवाओं के इस असंतोष का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एक गरीब या मध्यमवर्गीय बच्चा सालों पढ़ाई करता है और अंत में पेपर लीक होने से उसका भविष्य अंधकार में चला जाता है.