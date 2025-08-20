राजा की मर्जी ही चलानी है... ब्लैक टीशर्ट में 'मैसेज' देकर राहुल गांधी ने सरकार पर कसा तंज

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ब्लैक टीशर्ट में सामने आकर सरकार और देश की जनता को एक बड़ा 'मैसेज' देने की कोशिश की है. INDIA गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी का संविधान भवन के सेंट्रल हॉल में सम्मान किया जा रहा था. उसी समय राहुल ने कहा कि हम सुदर्शन रेड्डी जी का समर्थन कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वह बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और देश उस मैसेज को देखेगा जो हम देना चाहते हैं.

दरअसल, सच्चाई यह है कि नंबरगेम में एनडीए के सामने इंडिया अलायंस काफी पीछे हैं. फिर भी साउथ vs साउथ की दिलचस्प हो चुकी फाइट में विपक्ष नहीं चाहता कि किसी भी तरह से खुद को कमजोर स्थिति में दिखाया जाए. ऐसे में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने सत्ता पक्ष के कैंडिडेट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रेड्डी को उतारकर मैसेज देने की कोशिश की है. एक और खास बात है. उपराष्ट्रपति चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता. ऐसे में शायद कांग्रेस को उम्मीद है कि कुछ सदस्य जरूर पार्टी लाइन से कटकर इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं.

मध्य युग में लौट रहे हम?

राहुल ने आगे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में लाए उस बिल पर भी तंज कसा जिसमें किसी भी मंत्री, सीएम या पीएम को भी 30 दिन न्यायिक हिरासत होने पर कुर्सी छोड़नी होगी. कांग्रेस सांसद ने कहा कि भाजपा जो नया विधेयक पेश कर रही है, उस पर काफी चर्चा हो रही है. हम मध्य युग में वापस जा रहे हैं, जब राजा अपनी मर्जी से किसी को भी हटा सकता था. चुने हुए व्यक्ति का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. उन्हें आपका चेहरा पसंद नहीं आता तो वह ईडी को केस दर्ज करने के लिए कहेंगे फिर लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए व्यक्ति को 30 दिन के भीतर ही हटा दिया जाएगा. आपको बता दें कि इस बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया है.

उपराष्ट्रपति कहां चले गए?

राहुल ने कटाक्ष के लहजे में कहा कि यह भी न भूलें कि हम एक नया उपराष्ट्रपति क्यों चुन रहे हैं. कल ही मैं किसी से बात कर रहा था... मैंने कहा, पता है, पुराने उपराष्ट्रपति कहां चले गए? वह चले गए.

पढ़ें: तब मैंने इस्तीफा दिया था... क्यों भड़क गए गृह मंत्री अमित शाह?

राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा कि जिस दिन उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया. वेणुगोपाल जी ने मुझसे कहा कि उपराष्ट्रपति चले गए. यह बड़ी खबर थी कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? आपमें से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा लेकिन स्टोरी अंदर है. एक कहानी इसमें भी है कि वह क्यों छिपे हुए हैं. भारत के उपराष्ट्रपति पद पर रहा व्यक्ति ऐसी स्थिति में क्यों हैं कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं. राहुल ने कहा कि अचानक, वह व्यक्ति जो राज्यसभा में खुलकर बोलता था, चुप हो गया है, बिल्कुल चुप. यह वो दौर है जिसमें हम जी रहे हैं.