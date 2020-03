डिफॉल्टर्स के आंकड़ों को लेकर कंफ्यूज हुए राहुल गांधी, संसद में बोले 50, बाहर बोले 500

नई दिल्ली. लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बैंक घोटाले को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल तो उठाया लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों बड़ा अंतर देखने को मिला. संसद के अंदर राहुल गांधी ने कुछ आंकड़े दिए और बाहर आकर कुछ और आंकड़े दिए. सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से बैंक लूटने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की. उन्होंने केंद्र से पूछा, 'देश में 50 बड़े डिफॉल्टर कौन हैं, पीएम मोदी उनके नाम बताएं. जिन्होंने बैंक लूटने का काम किया है, उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करें.'

राहुल गांधी ने सवाल किया, 'पीएम कहते हैं कि जिन लोगों ने हिन्दुस्तान के बैंकों से चोरी की है तो उनको वापस लाउंगा. पीएम से 50 नाम पूछें...अभी तक जवाब नहीं मिला.' लोकसभा में विपक्ष के नेता नारे लगाते रहे, वी वॉन्ट जस्टिस....वी वॉन्ट जस्टिस. राहुल गांधी के सवाल पूछने के बाद से हंगामा चल रहा है स्लोगन के साथ कह रहे हैं, 'नाम बताओ नाम बताओ.'

लेकिन राहुल गांधी ने सदन से बाहर आने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, 'मैंने 500 विलफुल डिफॉल्टर से जुड़ा बहुत ही सरल प्रश्न पूछा था. लेकिन मुझे कोई उत्तर नहीं मिला. मैं जिस बात से सबसे ज्यादा दुखी हुआ वह यह थी कि स्पीकर ने मुझे दूसरा प्रश्न पूछने की अनुमति ही नहीं दी, जो सांसद होने के नाते मेरा अधिकार है.'

#WATCH Congress MP Rahul Gandhi: I had asked a simple question about the names of 500 wilful defaulters. But I was not given a clear answer. What hurt me was that the Speaker did not allow me to ask a supplementary question which is my right as a member of Parliament pic.twitter.com/uFOezZ33P5

— ANI (@ANI) March 16, 2020