कांग्रेस बोली-'राहुल को भी मिलेगा नोबेल', भाजपा ने भी कह दिया-'हां' लेकिन बदल दी वजह

Nobel Prize: कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया पर मारिया मचाडो के साथ राहुल गांधी का फोटो शेयर किया . सुरेंद्र राजपूत के ट्विट पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने पलटवार करते हुए दावा किया. राहुल गांधी को 99 चुनाव हारने पर मिलेगा नोबेल पुरस्कार. कांग्रेस पर BJP spokesperson ने लगाए लोकतंत्र के मर्डर का आरोप.
Trending Photos
Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत की तरफ से सोशळ मीडिया प्लेटफार्म पर नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया मचाडो का फोटो शेयर किया है. पोस्ट किए गए फोटो में मारिया के अलावा लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं. सुरेंद्र राजपूत ने कैप्शन में लिखा कि " इस बार का नोबल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्ष की नेता को मिला है संविधान की रक्षा करने के लिये, हिंदुस्तान के विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड रहे हैं". इस पोस्ट पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पलटवार करते हुए तंज कसा है.
"राहुल गांधी संविधान के रक्षक"
वेनेजुएला की मारिया मचाडो को शुक्रवार के दिन विश्व नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था. हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तथाकथित 7 युद्दों को रोकने के लिए खुद को नोबेल पुरस्कार का हकदार बताते रहे हैं.मारिया को लोगों को हितों और मौलिक अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ संघर्ष के समय शांति स्थापित करने लिए यह सम्मान दिया गया है. इसको आधार मानकर कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह राजपूत ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर राहुल गांधी को संविधान रक्षक बताते हुए अप्रत्यक्ष तौर पर अगला नोबेल पुरस्कार मिलने का तथाकथित दावा किया है.
शहजाद पूनावाला के निशाने पर राहुल गांधी
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेसी नेता सुरेंद्र राजपूत के ट्विट को कोट्ज करते हुए तीखा हमला बोला है. शहजाद ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी की नोबेल मिलेगा झूठ बोलने, पांखड करने के अलावा 99 चुनाव हारने की वजह से. इतना ही नहीं शहजाद ने कांग्रेस को घेरते हुए 1975 और 1984 में लोकतंत्र की हत्या का जिम्मेदार बताते हुए जमकर हमला बोला है. हालांकि, अभी तक कांग्रेस नेता की तरफ से शहजाद के पलटवार पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
यह भी पढ़ें : 'ऑपरेशन ब्लू स्टार था गलत, इंदिरा गांधी को जान देकर चुकानी पड़ी कीमत', दिग्गज कांग्रेस नेता ने ही खोली पार्टी की पोल
किसे मिलता है नोबेले पुरस्कार
नोबेल का दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है. जिसको स्वीडन में नोबेल कमेटी की तरफ से कुछ चुनिंदा क्षेत्रो में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है. विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार को अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के आधार पर दिया जाता है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.