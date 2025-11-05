Rahul Gandhi Hydrogen Bomb: राज्य और राष्ट्रीय पर हो रही वोट चोरी! राहुल गांधी ने कहा- हम हरियाणा चुनाव जीत रहे थे लेकिन...

Rahul Gandhi on Vote Chori: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज दिल्ली में बड़ी प्रेस कांफ्रेंस करते हुए एक बार फिर वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग और भाजपा को घेरने की कोशिश की है. उन्होंने फिर से कुछ उदाहरण भी पेश किए हैं.
Rahul Gandhi: लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कथित तौर पर वोट चोरी के मुद्दे को दोहराया और दावा किया कि राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर वोट चोरी हो रही है. कथित वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,'हमारे पास 'एच' फाइल्स हैं और यह इस बारे में है कि कैसे एक पूरे राज्य को ही चुरा लिया गया है. हमें संदेह है कि यह व्यक्तिगत निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं, बल्कि राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है.'
'पूरा राज्य चुरा लिया गया'
कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल से राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो शेयर कर बताया,'एक पूरा राज्य कैसे चुरा लिया गया? वोट चोरी राज्य और राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर हो रही है. हमने कई राज्यों में इसका अनुभव किया है, इसलिए हमने हरियाणा में और गहराई से जांच करने का फैसला किया.'
हमने बारीकियों की जांच की
उन्होंने कहा,'सभी सर्वेक्षणों में कांग्रेस की जीत की तरफ इशारा किया गया था. एक और बात यह थी कि हरियाणा के चुनावी इतिहास में पहली बार, डाक मतपत्रों की संख्या वास्तविक मतदान से अलग थी. डाक मतपत्रों में कांग्रेस को 73 और भाजपा को 17 मत मिले. इसलिए हमने बारीकियों की जांच शुरू की.'
'100 फीसद सबूत के साथ मौजूद हूं'
उन्होंने कहा,'मैं चुनाव आयोग और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा हूं और मैं ऐसा 100 प्रतिशत प्रमाण के साथ कर रहा हूं. हमारे लिए यह स्पष्ट है कि कांग्रेस की अनुमानित भारी जीत को हार में बदलने की एक योजना बनाई गई थी. मतगणना से दो दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री की मुस्कान और 'व्यवस्था' के उनके संदर्भ पर ध्यान दें. ऐसे समय में जब एग्जिट पोल और तमाम संकेतक कांग्रेस के पक्ष में थे, भाजपा की 'व्यवस्था' में उनका विश्वास हैरान करने वाला था. इन सबके बाद नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस हरियाणा चुनाव में मात्र 22779 वोटों से हार गई.'
(इनपुट- IANS)
