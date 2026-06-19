Rahul Gandhi MK Stalin: कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने 56वें जन्मदिन पर मिली शुभकामनाओं और बधाई का जवाब सोशल मीडिया के जरिए दिया है. इस सिलसिले में कभी कांग्रेस उपाध्यक्ष के करीबी सहयोगी और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन की शुभकामनाओं का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने उनका आभार जताया. स्टालिन को धन्यवाद बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा, 'लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए दोनों का साझा संघर्ष जारी रहेगा.'
राहुल गांधी का ये सियासी संदेश विपक्षी गठबंधन के लिए एक अहम समय पर आया है. तमिलनाडु में डीएमके तमाम नाराजगी के बावजूद अभी तक INDIA गठबंधन से बाहर नहीं हुआ है. खासकर विधानसभा के चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस द्वारा डीएमके को छोड़कर टीवीके से गठबंधन करने के बाद दोनों दलों के बीच काफी मतभेद देखने को मिले थे.
कांग्रेस ने DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन गठबंधन बहुमत हासिल नहीं कर पाया. चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस ने TVK को सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया, जो 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. इस फैसले से DMK के अंदर नाराजगी की खबरें सामने आई थीं.
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एमके स्टालिन को धन्यवाद देते हुए लिखा- 'आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद एमके स्टालिन जी. भारत के विचार, हमारे संविधान और संघीय व्यवस्था की रक्षा करने का हमारा साझा संकल्प आगे भी हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा. यह हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा को बचाने की लड़ाई है और हम इसे जीत तक साथ मिलकर लड़ेंगे.'
राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने वालों में अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल रहे. यह भारतीय राजनीति में आपसी सम्मान और संसदीय परंपरा का हिस्सा माना जाता है.
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया. प्रधानमंत्री मोदी ने पहले उन्हें अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की शुभकामनाएं दी थीं.
पीएम मोदी ने X पर लिखा था- 'लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं. मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की प्रार्थना करता हूं.'
राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि नेताओं और कार्यकर्ताओं का समर्थन उनके लिए ताकत का स्रोत है.
राहुल गांधी ने आगे लिखा- 'खड़गे जी, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष, हमारे नेताओं और मेरे प्यारे कार्यकर्ताओं को जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद. आपका प्यार और कांग्रेस के विचारों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता मेरी ताकत है.'
उन्होंने देशवासियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि हर भारतीय की आवाज उठाना, अन्याय के खिलाफ लड़ना और देश की एकता व प्रगति के लिए काम करना उनका साझा संकल्प है.
राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली के होली फैमिली अस्पताल में हुआ था. वह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेटे हैं. फिलहाल राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं. वो जून 2024 से उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद हैं. इससे पहले वह 2019 से 2024 तक केरल की वायनाड सीट और 2004 से 2019 तक उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से सांसद रहे हैं. राहुल गांधी दिसंबर 2017 से जुलाई 2019 तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं.